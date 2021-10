¡Sorpresa! María Antonieta Collins se une este domingo a ‘Nuestra Belleza Latina’

Exclusiva

Este domingo 10 de octubre, veremos dos veces a María Antonieta Collins en la pantalla de Univision. En la mañana conduciendo ‘Despierta América en Domingo’ de 8/7 PM Centro a 10/9 Pm Centro junto a Jackie Guerrido, Raúl González y Carolina del Rosario y en la noche ¡sorpresa!

Sí, la querida periodista a la que todos le dicen de cariño MAC, se une este domingo en la noche a ‘Nuestra Belleza Latina’ como la coach a cargo de preparar a las 10 concursantes para la prueba extrema, ¿cuál? Cinco reportarán un incendio en medio de la simulación y las otras cinco un huracán.

Al mejor estilo de María Antonieta Collins, quien sin duda la mejore reportera en el campo de acción que tenemos en el mercado latino de Estados Unidos, quiso probar ella misma cómo se vivía la experiencia al estilo de película, para saber por lo que pasarían las candidatas.

Antes de que lo puedas ve en el show este domingo a las 9/8 PM Centro, horario especial por un partido de fútbol, hablamos con MAC, quien nos dio detalles de la experiencia y nos adelantó aquellos datos que necesitamos tener para estar pendientes.

-¿Qué te encontraste en estas candidatas donde estará la próxima talento de Univision?

María Antonieta Collins: Yo ya había hecho en el 2,009 otro coaching con las muchachas en esa edición. A mí me encanta ‘Nuestra Belleza Latina’… Estoy sorprendida porque han hecho su buena tarea, o han visto muy bien los videos y saben las pruebas, sobre todo las periodísticas, que eso es lo que me tocó a mí, y aparte hay talento, y las muchachas ya vienen mucho más preparadas, están mejor preparadas que hace 10 años por decirte algo, lo van a ver el domingo, ahora a mí me tocó de coaching, espérate a ver que van a decir los jueces.

-Te animaste, muy al estilo María Antonieta, a hacer la prueba tú también, ¿qué querías mostrar o qué querías demostrarte?

María Antonieta Collins: No, ninguna de las dos cosas, lo que pasa es que si yo me he metido al túnel del Chapo, por ejemplo, porque es muy fácil decir: “Ahí, al fondo o por aquí”, y diferente es que tu hagas las cosas y digas: “Aquí es donde estuvo el Chapo, por aquí salió”… Yo siempre he sido de ese tipo de cosas más reales, más orgánicas, como le llaman ahora… Estoy viendo ese ventilador industrial, y yo tenía que ver qué era lo que iban a sentir más o menos las chicas, y en verdad que ese ventilador ¡echa aire!

-Habiendo cubierto tantas historias, ¿a dónde te remontó?

María Antonieta Collins: De pronto me pongo a ver que he recorrido un camino… Yo he cubierto huracanes, y aquí eran cubrir un huracán y un incendio. Eso, como reportera en la calle, es como pan nuestro de cada día, por todos lados. Sin embargo, te das cuenta que ya es otra etapa de tu vida, en donde te dicen, “ahora tú puedes venir a hacer coaching”… Y eso me gusta. Hubo dos advertencias para las muchachas para que pusieran atención: una es que mandé el lunes por la mañana, un video a la mansión para decirle, las quiero con sentido común y las quiero con su equipo en la noche y armadas, puntuales, en el lugar donde las van a llevar.

La segunda fue que antes de que, por supuesto, empezara todo esto que era tremenda producción con efectos especiales y todo espectacular, les di un tutorial de las cosas que yo sabía que les podían ocurrir, a ver sino lo hicieron o a ver si lo hicieron. Eso es lo que va a ver la gente en ‘Nuestra Belleza Latina’ el domingo por la noche, lo hicieron o no lo hicieron. Y mientras, me tocó verlas y darme cuenta de que por principio, algunas obviaron mis instrucciones y lo importante era, que los jueces van a calificar esto porque es la prueba extrema, entonces van a calificar y ya veremos qué va a pasar.

las concursantes de Nuestra Belleza Latina escuchando a María Antonieta Collins. Foto: Univision

-Recién diste un ejemplo de tu cobertura en el túnel de El Chapo Guzmán por donde se escapó de la cárcel… Si tu hubieras tenido que elegir pruebas, ¿qué hubieras elegido?

María Antonieta Collis: Esa misma, porque imagínate que el túnel del Moloya tú tenías que bajar del piso hacia abajo es la altura de un edificio de 3 pisos, cuando voy bajando me doy cuenta que eso no era una escalera, eran dos tramos de madera con unos travesares pasados, y yo pensaba: “¿Dios mío, cuántos años han pasado, no se aflojara uno?”… Para abajo era un vacío, entonces en eso estaba yo pensando cuando de pronto me dice el soldado que dejaba entrar a la gente, “Señora, o baja o sube, pero no se puede quedar”… De pronto me di cuenta también que si volteaba para arriba, la arena con la que estaba cubierta el piso me caía en los ojos, y si volteabas para abajo te daba el vértigo porque eso era un hueco, no hay nada… Yo creo que esas son pruebas en las que tú dices, esto es lo que hay que hacer, punto, y para eso estas entrenado, porque al final del día, esto es una profesión de soldados, no hay hombre ni mujeres, hay soldados y lo haces y ya.

-Desde que hiciste el coaching anterior a este, ¿qué es lo que más aplaudes de la evolución del reality?

María Antonieta Collins: Yo aplaudo que aquí ya no hay tallas, no hay el 90-60-90 de los países hispanos, aquí hay simplemente mujeres, todas tienen algo, algo muy especial, son lindas, se saben lindas. Yo creo que hay tantísimos complejos de menos que nos plagaron a generaciones anteriores como las mías, 3, 4 ó 5 generaciones de estas niñas, yo admiro mucho eso, no hay tallas, no hay bellezas descriptas como tal, cada quien es bello y es inteligente, y cada quien esta ahí para demostrar que lo puede hacer bien, lo que sea, y yo creo que básicamente eso es de aplaudirse en un concurso o reality de belleza.

-Si tú estuvieras comenzado hoy tu carrera, ¿te animarías a entrar a un ‘Nuestra Belleza Latina’?

María Antonieta Collins: Yo creo que no porque mí personalidad, curiosamente, esta bendecida por saber el beneficio de un espejo… Yo nunca me he creído bonita y para eso te tienes que sentir bonita. Yo siempre dije que fui: “flaca, fea y pobre”, y eso era una muy mala combinación, entonces tenias que estudiar mucho y leer mucho… A lo mejor replanteando la pregunta, la prueba esta del domingo, tiene una moraleja, quien vaya a ser ‘Nuestra Belleza Latina’ 2,021 va a ser una de las caras de Univision, y a lo mejor quizás terminará en el newsroom o en deportes, a lo mejor en ese punto de ellas, este es el mejor trampolín, en el caso mío, yo no tenia tanta seguridad.

-Si te tocara que la ganadora fue tu compañera o tu discípula o trabajara contigo ¿Qué coaching le harías?

María Antonieta Collins: El mismo que les dije a ella, que se olviden de todo lo que hay alrededor y que se concentren en lo que están haciendo, y también que mientras más sepan de una cosa, eso va a ser lo mejor que puedan tener. Yo creo que tan básico pero también tan importante, y se olvida tan fácilmente lo que es esta bendita profesión de ser reportero, que en aras también de la tecnología, lo que ellos necesitan recordar es que los que empezamos en este negocio, empezamos sabiendo perfectamente qué día, segundo a segundo de una historia, y es la única forma que tú entiendas muchas cosas.

A lo mejor es volver a lo básico, nosotros no teníamos Google, teníamos enciclopedias; nosotros no teníamos mapas digitales en los teléfonos, teníamos el atlas de cada ciudad para saber en dónde estábamos; nosotros no teníamos computadoras, entonces qué teníamos un montón de quarter para poder llamar a la oficina, y nos tocó presenciar cuando nacieron los faxes, y todo eso nos parecía una situación sacada de una novela de ficción, y lo empezamos a vivir… A lo mejor, eso jugo a nuestro favor, y eso juega en contra de muchos otros jóvenes. Es cuestión de adaptarse, y eso sí, no olvidar que también todo tiempo pasado es muy bueno.

MIRA AQUÍ UN ADELANTO DE LA PUERBA:

