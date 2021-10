“Ya está saliendo la verdad”: Sergio Mayer critica a Daniela Parra por admitir que su hermana fue violentada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de darse a conocer que el actor Héctor Parra tendrá que continuar en prisión preventiva en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México hasta el próximo 13 de diciembre, plazo en el que sus abogados seguirán aportando pruebas de su inocencia, Daniela Parra compartió su inquietud acerca del abuso sexual que sufrió su hermana Alexa, en donde llamó la atención al decir que dichos actos pudieron ser cometidos por Alberto Ocampo, pareja sentimental de Ginny Hoffman, y no por parte de su padre como habrían hecho creer.

“Me da mucho miedo que sí la hayan abusado, pero eses señor. Alexa sigue en esa casa donde la manipulaban y donde no quería estar con ellos y ahora la tienen ahí encerrada a la fuerza“, expresó Daniela Parra.

Ante los fuertes señalamientos, Sergio Mayer reapareció ante los medios de comunicación para mandar un contundente mensaje a la hija mayor del actor, pues según el ex Garibaldi, la joven se podría estar contradiciendo al asegurar que su hermana sí fue violentada sexualmente.

“Ustedes se acuerdan que ella siempre dijo que no existía y que era mentira que su hermana había sido víctima de violencia sexual, ahora fíjense lo que les digo… como empiezan a salir las cosas, (Daniela dice) ‘bueno, yo no puedo descartar que fue víctima de violencia, pero no fue mi papá’. ¿Qué está pasando? está aceptando entonces que sí fue víctima de violencia, entonces ya está saliendo la verdad“, dijo Mayer ante la cámara del programa de Imagen Televisión, ‘Sale el sol’.

Pero eso no fue todo, pues también habló sobre la denuncia que Héctor Parra interpuso en su contra por presuntamente haber utilizado sus influencias para que fuera detenido sin poder defenderse, denuncia a la que el primer abogado del actor pretendía sumarse, pero debido a que desistió, el ex diputado reitera que está completamente seguro de su proceder ya que nunca abusó de su puesto político, destacando que existe una campaña de desprestigio y de crítica para desvirtuar todo su trabajo.

“Cobardes, no lo pueden comprobar. Yo estoy tranquilo porque siempre he demostrado a través del tiempo que la verdad me asiste, lo he demostrado con hechos y siempre he hecho lo correcto”.

