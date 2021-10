Chiquis Rivera vendió su casa de L.A en sólo 4 días y planea mudarse a Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera tuvo una muy amena y franca conversación con su amigo y fashionista Jomari Goyso, quien muy respetuosamente le hizo varias preguntas que todos queremos saber sobre la hija de la fallecida Jenni Rivera. En los 25 minutos que duró el podcast “Sin Rodeo con Jomari Goyso”, la cantante confesó que vendió su casa de L.A en sólo 4 días desde que se puso en venta y que, de mudarse, Miami es una ciudad que le anda picando el ojo.

“Me encanta Miami y antes no me gustaba tanto. Pero me siento sexy aquí en esta ciudad. Pensé en la ciudad de México, pero Miami me gusta mucho. Creo que comenzaré con un depa. Vendí mi casa en tiempo récord. No duró ni cuatro días anunciada. No sé cuándo me mude, pero vendida ya está…”, dijo Chiquis Rivera al fashionista de Univision y estilista de las estrellas, Jomari Goyso en el podcast que tiene el mismo.

Ante la pregunta de irse sola al estado de sol, específicamente Miami, Chiquis Rivera respondió que quizás su hermana Jenicka López se anima. No cree que vivirían juntas, pero que pudiese ser así. Por su parte, Jomari Goyso admitió que vivió 13 años en Los Ángeles y que el poco sentido de familia y amistad hace que muchos terminen moviéndose de ahí. Chiquis Rivera reconfirmó este sentimiento: “Amo a mis angelinos, pero siento que ya. Lo he pensado mucho”.

También hablaron de a quién llama Chiquis Rivera cuando se siente mal o necesita de un consejo. Esa persona es su personal coach. Se pasearon por el año 2012, el cual la cantante admitió que fue el más duro de su vida y al cual ella volviera para arreglar algunas cosas que quedaron de cierta forma inconclusas. Y muy importante y algo que dejó sorprendidos a sus fans fue el hecho que Chiquis Rivera admitió estar yendo a terapia en la actualidad. Lo cierto es que este podcast está imperdible y muy divertido.

