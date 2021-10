Quién diseñó el anillo de compromiso que Travis Barker le entregó a Kourtney Kardashian

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque participó activamente en el diseño de la pieza, qué duda cabe de que el músico Travis Barker no fue ni mucho menos el único responsable del fabuloso anillo de compromiso que luce ya en su mano la estrella televisiva Kourtney Kardashian. Como ha explicado la mismísima Lorraine Schwartz en conversación con People, ella fue la que ayudó al propio baterista de Blink-182 y seguió al pie de la letra las instrucciones de Travis Barker para crear una joya “perfecta” de cara a una ocasión que tanto lo merecía.

“Es un anillo perfecto, con un hermoso corte ovalado en el diamante. Trabajé estrechamente con Travis Barker y la verdad es que se implicó mucho. Tiene grandes habilidades, el resultado fue precioso y los dos están muy felices”, ha señalado Lorraine Schwartz en su entrevista. Hay que recordar que la afamada diseñadora de joyas ya trabajó en los dos anillos que Kanye West entregó a su ya exmujer Kim Kardashian, e incluso se encargó del que recibió la empresaria cuando se comprometió con su también exmarido Kris Humphries. View this post on Instagram A post shared by Lorraine Schwartz (@lorraineschwartz)

Los seguidores de Kim Kardashian fueron los primeros en ver con sus propios ojos el espectacular anillo de compromiso que tiene ya su hermana Kourtney Kardashian. Poco después de que los dos enamorados dieran a conocer la noticia de su futuro paso por el altar, la más famosa de las hermanas Kardashian recurrió a su cuenta de Instagram para presumir de la belleza de la joya, símbolo de una más que consolidada relación sentimental que desembocará en boda más pronto que tarde. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

