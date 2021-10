VIDEO: Manuel Mijares y su hija Lucerito protagonizan divertida parodia de “Mamma mia!”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante Manuel Mijares y su hija Lucerito se volvieron la sensación en redes sociales luego de que publicaran un cómico clip en el que recrearon una de las icónicas escenas de la cinta “Mamma mia! Here we go Again”, interpretando la canción Angel Eyes. ¿Cómo reaccionaron los internautas? Aquí te lo contamos.

La hija pequeña del famoso se ha caracterizado por utilizar sus redes sociales para crear contenido de comedia, para lo que ha recurrido al apoyo de otras personalidades del mundo del entretenimiento y en esta ocasión fue el turno de su papá, Manuel Mijares.

En el breve clip se aprecia a padre e hija completamente inmersos en sus papeles y caracterizados mientras simulan interpretar la canción Angel Eyes, de la película Mamma Mia! Here We Go Again.

Lucerito, como se conoce a la joven, comienza a interpretar la primer parte de la canción y pronto se ve interrumpida por su padre, quien porta una toalla en la cabeza para aparentar una gran cabellera. Sin embargo, debido a lo cómico de la situación, la también cantante no pudo contener la risa, pero hizo todo lo posible por seguir con la parodia.

Dicha interacción causó revuelo en redes sociales, pues son pocas las veces que el intérprete de temas como “El privilegio de amar” y “Si me tenías” se ha mostrado alejado de la faceta “seria” que lo caracteriza. Por supuesto, los internautas no dejaron pasar desapercibido el momento con miles de comentarios:

“Divinos los dos, los amo”, “No puede por estar muerta de risa”, “Como un buen padre, apoyando y divirtiéndose con su hija” y “Buenísimo, Don Mijares se llevó el show en esta ocasión“, son las respuestas que obtuvo la joven.

