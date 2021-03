Manuel Mijares y su hija Lucerito discuten en plena entrevista sobre su “debut” como cantante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras una serie de exitosas colaboraciones a lado de sus padres, Lucerito Mijares, sigue causando revuelo, esta vez apareció en una entrevista en la que reveló a qué se quiere dedicar, respuesta que provocó el enojo de su famoso papá.

La hija de Lucero y Manuel Mijares sigue robando la atención en cada lugar en el que se presenta, esta vez fue dentro de una entrevista que su papá concedió a Isabel Lascurain para su canal de YouTube, en donde se armó una discusión por las recientes presentaciones que tuvo.

Aunque en un principio fue cuestionada sobre el premio que obtuvo hace unos días, la joven aseguró no estar segura del motivo, así lo explicó:

“Sí, afortunadamente. Estoy muy contenta, muy agradecida con la gente. (El premio se llama) Fans Choice Awards“, asegurando que se trata de un premio un poco “raro”, ya que lo ganó por su debut como cantante.

Enseguida, fue interrumpida por su famoso padre, quien aseguró que Lucerito no ha debutado aún.

“Pero todavía no hay debut. No es un lanzamiento, es lo que no ha entendido la gente” aclaró el intérprete, mientras que la integrante de Pandora salió en su defensa: “Claro que es debut porque la señorita ya cantó contigo, ya cantó en tu disco, ya cantó en el otro“, agregó.

Mijares no quitó el dedo del renglón y aunque aceptó que “La Beba”, como es llamada cariñosamente, ha cantado en varias ocasiones con él y con su mamá, aún no se ha realizado un lanzamiento de forma oficial.

“Ha cantado, porque a mí me encanta cómo canta la nena y a su mamá también le encanta. No es que la estemos lanzando al estrellato. Ya en su momento ella decidirá lo que quiere hacer”.

El intercambio de ideas continuó, en donde el cantante aseguró que su hija está indecisa entre “ser veterinaria y el canto”, a lo que la hija menor de Lucero confesó que lo más probable es que sí quiera dedicarse a la música, aprovechando que sus papás “ya la han lanzado al ruedo”.

“No te hemos lanzado al ruedo, no, no, no, no. Esa es otra cosa, pero no lanzarla al ruedo. Primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si sí quiere cantar o no, y siga probando, pero realmente las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento, de que la estemos aventando, no, no“, sentenció el cantante.