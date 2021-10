Japón mantiene la alerta de nivel 3 tras la erupción del monte Aso

Mount Aso, a tourist destination in Japan, erupted on Wednesday and blasted ash 3.5km high into the sky.#MountAso #Kyushu #Japan #volcaniceruption #volcano

(🎥: @NINJA250_NBYK via Spectee)

Visit AP Video Hub / Reuters Connect / https://t.co/ZacBeDlYm8 for more videos. pic.twitter.com/0aA6QdC7FH