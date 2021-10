¿Luis Romo se va de la Liga MX? El futbolista de Cruz Azul habló sobre sus posibilidades de irse a Europa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de un excelente año con Cruz Azul, la salida de Luis Romo al fútbol europeo es inevitable. La “Máquina” acabó con una extensa sequía de títulos y Romo fue una de las piezas clave en equipo de Juan Reynoso. En este sentido, varios clubes han tocado la puerta del equipo mexicano para preguntar por el jugador. Entre ellos el Getafe, actual equipo de Juan José Macías. Sin embargo, Romo aseguró que las posibilidades siguen sobre la mesa.

“Yo creo que está un poco abierta y sigue el acercamiento, muchas oportunidades que se podrían dar, pero hasta que no esté el papel y no esté firmando ya para ir todo seguirá siendo un rumor, pláticas nada más. Realmente me gusta concentrarme con lo que me toca en el momento, ahora quiero recuperar el nivel, creo que no he estado al 100% y eso es lo que me corresponde ahora”, expresó el mediocampista en unas declaraciones a TUDN.

🔥🔥¡GRAN VERANO EL DE @Luis3Romo!🤯🤯



MEJOR MEDIO DEFENSIVO, motor de @CruzAzul:



– Campeón de Liga 🏆

– Medallista Olímpico 🥉

– Balón de Oro ⚽️

– Miembro del Equipo de Estrellas de la #LigaBBVAMX ⭐️



¡JUGADORAZO! pic.twitter.com/6auA3Cu7jY — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 23, 2021

Sin embargo, Romo no pierde el rumbo y se centra en hacer un buen papel con Cruz Azul, equipo que ha bajado el nivel para el Grita México A21. El equipo de Juan Reynoso dejó de ser aquel conjunto imparable del semestre anterior.

“Estamos agradecidos con el club por la oportunidad de ir y estamos muy conscientes de que no estamos en nuestro mejor nivel, pero esperamos llegar a La Liguilla ya ensamblados y sin esos parones para estar bien en el cierre del torneo“, sentenció.

El mediocampista de 26 años de edad ha disputado 5 partidos en esta campaña de la Liga MX. También tuvo la oportunidad de disputar la Campeones Cup. Romo ha marcado un gol y ha entregado una asistencia. ¡EL MEJOR MEDIO DEFENSIVO! 🔝



Sin duda @Luis3Romo se ganó este reconocimiento.



¡Enorme, Luis! 💙 pic.twitter.com/ozfBREaFno— CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2021

