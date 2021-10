Recordamos cuando Inés Gómez Mont llamó estafador al papá de Belinda por no pagarle el alquiler de mansión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora Inés Gómez Mont, quien es buscada por la Interpol, ha dado mucho de qué hablar por las lujosas propiedades que posee en Florida y en Nueva York, pero su buena vida también se traslada a México.

Además de la casa que posee en Rancho San Francisco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga también llegó a tener una imponente mansión en las playas de Acapulco.

Esa residencia, que la puso a la venta hace más de una década, dio mucho de qué hablar en el 2010 cuando la mamá de siete compartió, en el programa ‘Venga la Alegría’ de Televisión Azteca, que tuvo un inquilino que le hizo ver su suerte, pues no le pagó el alquiler por cerca de un año.

Ese inquilino fue Ignacio Peregrín, el papá de la mismísima Belinda, a quien le prestó su hogar por un fin de semana para ver si les interesaba comprarlo, pero se terminó quedando todo un año y sin aportar un solo dólar.

Más allá de la deuda, lo que molestó a Gómez Mont y a su entonces esposo, el empresario Javier Díaz, fue su negativa a cubrir su adeudo y su falta de interés de llegar a un acuerdo, lo que provocó que el caso llegara a instancias legales y hasta a la televisión mexicana.

“Mi intención no era llegar a esto, era simplemente que me pagaran un dinero que se me debía y lo que más me enoja es la actitud del señor, porque el señor dice que como se hizo público, que fueron las condiciones que él, su abogado y su contador me ponen. A mí nadie me pone condiciones, para empezar, si yo quiero hacerlo público o no. El dinero se debe y usted es un estafador, así de sencillo”, dijo molesta la presentadora.

En la emisión Inés Gómez Mont no solo mostró su testimonio, sino que también una serie de grabaciones, en las que se oye a Ignacio Peregrín negándose a cubrir su adeudo.

“No hay chanchullo, ni nada en contra de Belinda. Lo que menos queremos es afectar a Belinda, sino que el papá, así como a mí me vio la cara, también le ve la cara a todas las personas que les debe dinero. No es justo que ponga a Belinda de frente, la deje mal parada, la meta en problemas legales. Eso, desde mi punto de vista, en códigos familiares no se debería hacer, o sea, es su hija”, asestó Gómez Mont en su momento.

A pesar de que el problema entre inquilino y propietaria parecía no tener fin, todo tuvo un arreglo gracias a la oportuna intervención de Belinda, quien logró llegar a un consenso con Gómez Mont.

