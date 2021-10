La hermana de Britney Spears revela en su libro de memorias que sus padres la presionaron para que abortara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El anuncio de que la hermana menor de Britney Spears había escrito su libro de memorias “Things I should have said” puso en pie de guerra a los fans de la princesa del pop, quienes creían que Jamie Lynn aprovecharía la ocasión para revelar detalles íntimos de la vida y la tutela legal de la artista, pero los primeros fragmentos del libro dan a conocer que la autora se ha centrado en la relación con sus padres.

Jamie Lynn Spears, que comenzó su carrera en televisión como protagonista de la serie “Zoey 101”, reveló que todo su círculo de allegados -incluidos sus progenitores- la presionó duramente para que abortara cuando se quedó embarazada de su primera hija, siendo una adolescente. Según asegura, le quitaron su teléfono celular para que no pudiera comunicarse con nadie y le prohibieron que compartiera la noticia con Britney. “La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable. Hasta hoy todavía siento el dolor de no haber podido decírselo a mi hermana”, escribió la actriz.

La ex estrella juvenil también reveló que fue su equipo quien organizó la exclusiva mediante la cual presentó al mundo a su bebé en la revista OK!, y que tanto ella como su madre se escondieron en una cabaña de Connecticut mientras esperaban que se publicaran las imágenes. Allí fue donde pasaron juntas la fiesta de Acción de Gracias de aquel año, y Jamie aún recuerda que su madre no hizo nada por disimular su decepción por la decisión que había tomado su hija menor de convertirse en madre a los 16 años.

