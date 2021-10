La madre de J Balvin no aprueba ni el video ni la letra de su canción “Perra”, y reconoció que él cometió un gran error

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El videoclip del último sencillo de J Balvin, “Perra”, ha causado tanto revuelo por las secuencias en que varias modelos de color aparecen gateando detrás de él con correas al cuello, que finalmente YouTube lo ha retirado de su plataforma. Entre quienes no aprueban el contenido de la canción -que ha sido tachada de misógina y machista- se encuentra la propia madre del artista, que ha reconocido ahora que su famoso hijo (quien no se ha pronunciado aún acerca de la polémica) cometió un error de proporciones épicas. Sin embargo, también ha defendido su derecho a equivocarse, porque si no sería “uno más del redil” y no tendría motivos para luchar o hacer cambios en su vida.

“Cuando me enteré, yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josecito que yo conozco? Esa canción… no sé ni qué decir. No veía a mi Josecito por ninguna parte”, reconoció Alba Mery en declaraciones al programa “Nos cogió la noche”. Lo único que espera la madre de J es que toda esta situación le sirva, con un poco de suerte, para aprender una valiosa lección. “No podemos idealizar a nadie. Él tiene sus defectos y sus cualidades, y que Dios lo bendiga siempre, a él y a todos los artistas colombianos”, concluyó.

