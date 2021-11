Bárbara de Regil y Kimberly Flores compiten con sus disfraces por ser la mejor Mujer Maravilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este Halloween las celebridades se han esmerado en tener el mejor disfraz de la temporada, tal es el caso de dos de las famosas que más han llamado la atención y siempre están en el centro de la polémica, Bárbara de Regil y Kimberly Flores, quienes eligieron convertirse en una Mujer Maravilla muy moderna y con cuerpazo de infarto.

La primera de ellas, actriz e influencer mexicana que en más de una ocasión ha llamado la atención por la espectacular silueta que ha logrado gracias a una disciplina y amor por el mundo fitness, en donde sin lugar a dudas ha logrado destacar, aunque con ello también se ha expuesto a constantes críticas.

Para celebrar Halloween, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ decidió utilizar el disfraz de la princesa de las amazonas el pasado fin de semana durante una reunión familiar.

En su indumentaria eligió la clásica combinación de rojo y azul, falda y corsé que acentuó su abdomen de acero, así como unas botas altas en color rojo y algunos detalles en color dorado, que sin duda la hicieron ver muy parecida al personaje de DC Comics.

Pero las comparaciones no se hicieron esperar, ya que Kimberly Flores también se unió a la temática con un traje del mismo personaje, pero en esta ocasión ella optó por un tono dorado formado por una diminuta falda y top que le ayudó a resaltar aún más sus abs, también acompañó el disfraz con una capa que la hizo entrar por completo en el personaje.

En una primera serie de fotografías, la esposa de Edwin Luna recurrió a los efectos especiales que la trasladaron a un escenario que le dio un poco más de realismo.

Más tarde también compartió un video en el que mostró su divertida transformación, pues luego de aparecer tan solo usando un ligero conjunto deportivo, en segundos se transformó en toda una Mujer Maravilla.

Sin embargo, en esta ocasión volvió a dividir opiniones, pues además de ganarse los aplausos de sus seguidores y recibir una lluvia de mensajes en los que destacaron lo bella que luce, algunos usuarios más se le fueron encima con crueles mensajes en los que le criticaron cada detalle de su indumentaria.

