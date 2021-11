¿Deberías tomar aspirina todos los días para tu corazón?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La aspirina no debería ser la píldora preferida de los estadounidenses para prevenir enfermedades cardiovasculares, según las nuevas recomendaciones propuestas por el Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos. (US Preventive Services Task Force, USPSTF), un grupo independiente que desarrolla recomendaciones sobre atención médica preventiva.

Casi 30 millones de estadounidenses de 40 años en adelante, que no tienen enfermedades cardiovasculares, toman aspirina todos los días con el objetivo de proteger el corazón. De estos, 6.6 millones lo hacen sin ninguna recomendación de su médico, según una investigación publicada en 2019 en Annals of Internal Medicine.

Según los investigadores, eso es preocupante. Este analgésico de venta libre (OTC) puede salvar la vida, ya que ayuda a reducir la probabilidad de un ataque cardíaco o derrame cerebral en algunas personas, especialmente en aquellas con enfermedad cardíaca conocida. Pero el uso regular puede causar efectos secundarios graves, especialmente hemorragia interna.

Hasta hace poco, muchos miembros de la comunidad médica apoyaban el uso diario de dosis bajas de aspirina como una forma de prevenir un primer ataque al corazón o un derrame cerebral. Pero en los últimos años, nuevas investigaciones han demostrado que para muchas personas sin enfermedad cardíaca diagnosticada, el riesgo de sangrado podría superar los beneficios de tomar una aspirina diaria.

Esto es especialmente cierto para los adultos mayores. Debido a eso, los nuevos lineamientos propuestas del USPSTF, que se finalizarán después de que el grupo reciba retroalimentación del público en las próximas semanas, recomiendan que las personas de 60 años en adelante no comiencen a tomar aspirina para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular. (Las personas de ese grupo de edad con un diagnóstico deben hablar con su médico sobre cómo proceder). Los lineamientos propuestos dicen que las personas de 40 a 59 años con un 10% o más de riesgo de un evento cardiovascular podrían ver un pequeño beneficio de tomar aspirina a diario, y deberían tomar una decisión individual sobre su uso junto con su médico.

Este cambio acerca los lineamientos del USPSTF a los lineamientos publicados de American Heart Association (AHA) y American College of Cardiology (ACC) en marzo de 2019, que recomiendan no usar aspirina diariamente para prevenir un primer ataque cardíaco o derrame cerebral en personas mayores de 70 (y en adultos de cualquier edad que tengan un mayor riesgo de sufrir una hemorragia interna).

Anteriormente, el USPSTF había indicado que no se contaba con pruebas suficientes para evaluar el beneficio o el daño de la aspirina en adultos mayores de 70 años, y que los adultos de 60 a 69 años con algún riesgo de un evento cardiovascular deberían tomar una decisión individual sobre el uso de la aspirina. Antes de 2019, la AHA no ofrecía lineamientos específicos para adultos mayores de 70 años. En su lugar, la organización recomendaba dosis bajas de aspirina diaria para todos los adultos con un alto riesgo de enfermedad cardíaca a 10 años.

A continuación presentamos el consejo de un experto sobre quién debería y quién no debería tomar aspirina diariamente, y para los que deberían, cómo tomarla con seguridad.

Riesgos y beneficios de la aspirina diaria

La enfermedad cardiovascular, o ECV, suele ser causada por el estrechamiento de las arterias. La aspirina es un medicamento antiplaquetario, eso significa que evita que las plaquetas (un tipo de célula sanguínea) se aglomeren y formen coágulos de sangre en esas arterias.

Para las personas con ECV establecida, especialmente las que ya han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, hay evidencia sólida de que tomar una dosis baja diaria de aspirina reduce significativamente el riesgo de sufrir un segundo evento cardiovascular.

Si tú formas parte de este grupo, “no dejes de tomar tu aspirina diaria a menos que te lo indique tu médico”, dice Guy L. Mintz, MD, director de salud cardiovascular y lipidología en Sandra Atlas Bass Heart Hospital en Manhasset, New York.

Los beneficios netos del uso diario de aspirina son menos claros para los adultos mayores que solo tienen un riesgo moderado de ECV. (Tu médico puede ayudar a determinar tu nivel de riesgo).

Esta es la razón: aunque la edad puede aumentar la probabilidad de eventos cardíacos que se pueden prevenir tomando una aspirina al día, también puede aumentar el riesgo de sangrado interno. Un estudio publicado en The Lancet en junio de 2017, por ejemplo, mostró que el riesgo de hemorragia gastrointestinal grave y que puede poner en riesgo la vida era mayor en personas de 75 años en adelante.

Y 3 ensayos controlados aleatorios publicados en 2018 mostraron pocos beneficios cardíacos por el uso diario de aspirina, pero sí un aumento en el riesgo de hemorragia interna para aquellos que usan el fármaco para la prevención primaria. Uno de los estudios se centró en adultos con riesgo promedio de enfermedad cardíaca, un segundo en adultos de 70 años en adelante y el tercero en personas con diabetes.

En parte debido a estos estudios de 2018, los lineamientos de la AHA y ACC de 2019 ahora recomiendan que la aspirina no se utilice diariamente para la prevención primaria de ataques cardíacos o derrames cerebrales en dos grupos: todas las personas mayores de 70 años y, al igual que en los lineamientos anteriores, adultos con mayor riesgo de sangrado interno, como aquellos con úlceras pépticas.

¿Qué pasa con las personas entre 40 y 70 años? Los lineamientos de AHA y ACC establecen que aquellos en este grupo de edad que no tienen enfermedad cardíaca conocida pero tienen afecciones que aumentan su probabilidad de ataque cardíaco y derrame cerebral, como la diabetes tipo 2, pueden ser considerados para dosis bajas de aspirina diaria. Pero solo si no tienen una mayor probabilidad de sangrado, y si su riesgo acumulado es lo suficientemente alto. Y los lineamientos propuestos del USPSTF sugieren que el riesgo de uso de aspirina supera los beneficios para las personas mayores de 60 años que tratan de prevenir un primer evento cardiovascular.

Pero como sugiere el estudio de la revista Annals of Internal Medicine de 2019, muchas personas para las que no se recomienda la aspirina diaria podrían estar tomándola de todos modos. Los investigadores estiman que 23.4% de todos los adultos estadounidenses de 40 años en adelante sin enfermedad cardíaca (incluyendo casi la mitad de todos los adultos mayores de 70 sin enfermedad cardíaca conocida) usan la aspirina diaria como prevención. De ellos, el 22.8% lo hace sin la recomendación de su médico.

El estudio también encontró que las personas con úlceras pépticas, que aumentan el riesgo de sangrado interno, no eran menos propensas a usar aspirina diaria que otras personas.

“Los hallazgos no significan necesariamente que las personas (y los médicos) no estén siguiendo las recomendaciones [de la AHA y ACC de 2019]”, dice la autora principal del estudio, Christina Wee, MD, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y directora de Obesity Research Program en Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Esto se debe a que el estudio de 2019, que consultó a 14,328 adultos estadounidenses sobre su uso de aspirina, se llevó a cabo en 2017, antes de la nueva investigación y los nuevos lineamientos.

Pero lo que sí muestra el estudio, dice Wee, es que un gran número de estadounidenses mayores pudieran estar tomando aspirina diariamente, a veces por decisión propia.

Usar la aspirina con seguridad

¿Qué deberías hacer? “El mejor enfoque es tener una conversación con tu proveedor de atención médica sobre los posibles riesgos y beneficios de la terapia con aspirina específicamente para ti”, dice Samia Mora, MD, cardióloga de Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Si tú y tu médico determinan que la aspirina diaria es apropiada para ti, toma medidas inteligentes. Debido a que el riesgo de sangrado aumenta con la dosis, toma la cantidad más baja posible. “Para la mayoría de las personas, eso es una aspirina para bebés de 81 mg”, dice Mora.

Tu médico también puede recomendarte que uses un medicamento conocido como inhibidor de la bomba de protones (IBP), como lansoprazol (Prevacid y genérico) y omeprazol (Prilosec y genérico), o un antiácido, especialmente si tienes un mayor riesgo de sangrado (esto incluye a aquellos con antecedentes de úlceras, trastornos de la coagulación o consumo excesivo de alcohol) pero que necesitan tomar aspirina a diario para proteger su corazón.

Los IBP ayudan a proteger contra el sangrado gastrointestinal. Pero el uso regular se ha relacionado con una mayor susceptibilidad a fracturas de cadera e infecciones bacterianas graves, como Clostridium difficile y neumonía.

Algunos analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno (Advil y genérico), pueden interferir con la acción protectora del corazón de la aspirina. Así que para aliviar el dolor, usa paracetamol (Tylenol y genérico) en su lugar. Si debes usar ibuprofeno, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dice que es mejor esperar 30 minutos o más después de tomar aspirina.

Si estás pensando en dejar tu régimen diario de aspirina, asegúrate de discutirlo primero con tu médico. Dejar de tomarla de repente podría ser riesgoso para aquellos que la han usado desde hace mucho tiempo. Un estudio sueco publicado en septiembre de 2017 en la revista Circulation encontró que quienes lo hicieron enfrentaron un 37% más de riesgo de ataque cardíaco o derrame cerebral.

¿Qué pasa con la protección contra el cáncer?

Anteriormente, el USPSTF había sugerido que el uso diario de aspirina podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer colorrectal junto con la enfermedad cardiovascular. Pero en los nuevos lineamientos propuestos, el grupo dice que, basándose en una revisión de la evidencia desde que los lineamientos se actualizaron por última vez en 2016, no hay evidencia suficiente para decir que el uso de aspirina en dosis bajas reduce el riesgo de cáncer colorrectal.

Otras formas de reducir el riesgo de cáncer colorrectal incluyen el ejercicio regular, dejar de fumar y aumentar la ingesta de frutas y vegetales, al mismo tiempo que se eliminan las carnes rojas y procesadas de la dieta, dice Mora.

Si tienes antecedentes familiares sólidos de cáncer colorrectal, Mora sugiere que hables con tu médico sobre las estrategias adecuadas.

Informes adicionales de Kevin Loria

Nota del Editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de agosto de 2018 de Consumer Reports On Health. Fue actualizado el 22 de julio de 2019, y de nuevo en octubre de 2021, para reflejar los nuevos lineamientos y la investigación.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.