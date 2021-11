Luis Miguel le insiste a sus fans que su serie no es una copia fiel de su vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace nada se estrenó estrenar la tercera y última temporada de la serie sobre Luis Miguel, que ha prometido desde sus inicios arrojar algo de luz sobre los capítulos más misteriosos de su vida privada: desde la desaparición de su madre, que sigue sin resolver, a su complicada relación con su hija mayor Michelle Salas o sus muchos amores con estrellas como Mariah Carey. Por eso es normal que ahora se vea en pantalla un Luis Miguel con más conflictos personales. Esta es la razón por la que El Sol de México haya salido a decir que la serie no es una fiel copia de su realidad.

El hecho de que el proyecto haya contado con la autorización del propio Luis Miguel ha provocado que muchos consideren que se trata de su particular forma de ajustar cuentas con el pasado y desvelar todo lo que se había callado a lo largo de los años. Sin embargo, el artista ha querido dejar claro ahora que la historia debe abordarse teniendo muy claro que se toma licencias artísticas: “La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales (sic)”, ha afirmado en Twitter, dando a entender que no es exactamente igual a la realidad que él ha vivido en todos estos años.

Entonces, ¿qué piensa realmente Luis Miguel de la serie? Sin caer en hacer spoilers, en los últimos episodios él mismo se encarga de decirlo por boca de Diego Boneta, que se mete en su piel de forma magistral, aprovechando que la línea temporal se solapa con el estreno de la primera temporada en el 2018.

“Últimamente he estado pensando mucho. No quiero ver mi serie, no puedo ver mi serie. La veo y me acuerdo de mi madre y me acuerdo de Hugo, su antiguo mánager, de todos los que estaban y ya no están. Y cuando uno ha perdido tanto. Tengo miedo. Siempre he tenido miedo”, le confiesa su personaje a uno de sus familiares acerca de la posibilidad de repasar su propia vida.

