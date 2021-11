AMLO ordena detener a elementos de la Guardia Nacional que dispararon contra migrantes en Chiapas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De regreso a sus conferencias mañaneras, luego del puente largo por el Día de Muertos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó poner a disposición del Ministerio Público a los elementos de la Guardia Nacional que dispararon contra vehículo donde viajaban migrantes en Chiapas.

“Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público”, señaló.

El mandatario mexicano calificó como “lamentable” el actuar de los elementos de la Guardia Nacional, en el que resultaron varios heridos y una persona fallecida de nacionalidad cubana.

“Sí, no se detuvieron. Pero (los migrantes) no hicieron más que salir rápido sin detenerse. De frente estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia Nacional dispararon. Y esto no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, mencionó.

En días pasados la Guardia Nacional de México reconoció en un comunicado la muerte de una persona al intentar detener un vehículo donde viajaban varios migrantes.

“Contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional acelerando la marcha del vehículo, por lo que ante la respuesta del conductor y al verse en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo logrando la detención de su marcha aproximadamente 50 metros adelante… Cuatro personas que se encontraban lesionadas, así como una que no presentaba signos vitales”, señaló el comunicado.

Y mientras el presidente mexicano condena el actuar de la Guardia Nacional, la caravana migrante que intenta llegar a la Ciudad de México y los Estados Unidos, se encuentra descansando este miércoles 3 de noviembre en el Parque Central de Pijijiapan Chiapas.

Se espera que mañana jueves 4 de noviembre, los casi 4,000 migrantes que en su mayoría son centroamericanos, reinicien su viaje de 74 kilómetros de Pijijiapan a Tonalá, ante un calor de más de 38 grados.

