Muralista Latino es parte de iniciativa que crea concientización acerca de la falta de alimentos en las familias de Estados Unidos

Uno de los problemas más graves que trajo la pandemia del covid-19 —aparte del virus— fue dejar sin alimentos a miles de niños que dependían de ellos en sus escuelas y que tuvieron que cerrar para prevenir el contagio.



Esto fue un inconveniente que se hizo visible en todo el país. En la actualidad, a medida que los niños regresan a la escuela, 1 de cada 6 todavía vive con inseguridad alimenticia, de acuerdo a la organización No Kid Hungry.



En la comunidad latina se ha dado un impacto desproporcionado. Casi el 39% de familias hispanas con niños enfrentan hambre; en comparación con el 15% de familias blancas.



En un esfuerzo por crear una campaña de concientización y ayuda, la organización No Kid Hungry creó la iniciativa nacional “Rebuilding”, para dar a conocer cómo el trabajo de alimentar a los niños es una parte vital de la recuperación de la pandemia; además de dar información sobre las formas en que las personas pueden participar.



La iniciativa se realiza mediante una serie de murales colocados en algunas de las ciudades más grandes del país como Nueva York, Atlanta, Washington D.C. Detroit y por supuesto Los Ángeles.

Latino representando a Los Ángeles

El mural realizado en Los Ángeles ha sido una creación del muralista de raíces guatemaltecas Steve Martínez.



El arttista dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de este proyecto ya que conoce de primera mano lo que es enfrentar carencias. Reconoce que cuando era niño formó parte de los programas de desayunos y almuerzos gratis que da el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).



“En ese tiempo yo no sabía que era el programa, pero después aprendí”, contó.



Aunque la carencia era grande en casa, el amor por el arte lo era también. Por ello, desde muy pequeño sintió pasión por crear.



Martínez disfrutaba dibujar, pero fue de adolescente que comenzó a involucrarse en el estilo del grafiti.



En ese entonces conoció a otros grafiteros que no solo disfrutaban de ese estilo sino que también conocían de otro tipo de técnicas que el inmigrante desconocía; así pudo aprender nuevas cosas.



“Ellos me expusieron al movimiento surrealista y al arte de Picasso y Salvador Dalí”, dijo Martínez, de 44 años. “Y mientras más conoces de artistas expandes más tus horizontes”.



Eventualmente, se convirtió en artista profesional de arte contemporáneo. Él muralista, que también es fotógrafo y diseñador gráfico, ha trabajado con una amplia gama de clientes como Universal Pictures, Apple y Arts Council for Long Beach, entre otros.

Steve Martínez pintó el mural en una semana. (No Kid Hungry/Cortesía)

El mural

Para Martínez no fue difícil aceptar la invitación de No Kid Hungry, que lo contactó para que hiciera el mural.



“Me gusta lo que hacen y lo que representan, así que inmediatamente dije que sí para ayudar a promover la iniciativa y que la gente vea que hay niños en Estados Unidos que están sin comer”, expresó.



“Tu pensarías que en el lugar más poderoso del mundo no hay hambre, pero sí lo hay y sobre todo con las comunidades de color que son las más afectadas”.



Martínez dijo que antes de comenzar su mural, la organización lo presentó con seis niños que son parte del programa de No Kid Hungry para que le explicaran que les gustaría ver en la obra.



“Hablamos del covid-19 y qué les gustaría hacer una vez que pase la pandemia. Casi todos contestaron que salir y estar con sus amigos”, contó el muralista.



De estar manera le fue un poco más fácil pintar un mural que muestre a los niños en todo su esplendor, corriendo en libertad. En el cielo, muy cerca se ve volando una grulla -un animal que en muchos países es el símbolo de la felicidad, longevidad y buena fortuna.



“Creo que fue una forma de demostrar a los niños afuera con la grulla esperando ver un mejor futuro”, expresó Martínez.



El artista dijo sentirse muy afortunado de poder usar sus talentos para crear conciencia sobre este problema y que la gente vea cómo la organización No Kid Hungry está ayudando a alimentar a familias para que los niños no pasen hambre.



A Martínez le tomó una semana hacer el mural, de 40 pies por 10 pies y que está localizado afuera del Teatro Morgan-Wixson, en el 2627 Pico Blvd. en la ciudad de Santa Mónica.

El mural viene acompañado de un video que se puede ver en línea en https://www.nokidhungry.org/rebuild