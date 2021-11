Restaurante de Salt Bae quiere chef con paga de $14 la hora para preparar filetes de más de $1,500

El chef turco Nusret Gökçe mundialmente conocido como Salt Bae, nuevamente está envuelto en polémica. Ahora por la paga que ofrece por ser chef de uno de sus lujosos restaurantes Nusr-Et en donde se preparan alimentos cuyos costos superan los mil dólares. Los restaurantesNusr-Et se encuentran entre los más caros en Estados Unidos y Londres.

Salt Bae está contratando chefs para su restaurante Nusr-Et en Londres con un salario de 12 euros por hora más propinas (cerca de 14 dólares), según reporta el Daily Mail. La paga resulta escandalosa al compararse con el costo del puré de papas en su restaurante, mientras que un filete Golden Giant Tomahawk cuesta 1450 euros. En el restaurante también puedes encontrar un Golden Cappuccino por 50 euros.

La paga que ofrece el carnicero turco fue publucada a través de un anuncio en Caterer.com en donde se señala que el restaurante “ofrece un salario muy competitivo”.

Las notas o recibos mostrando los elevados costos en los restaurantes Nusr-Et se han vuelto virales como una cuenta para seis invitados en el restaurante en Miami que ascendió a $6,228, el equivalente a $1,038 por persona. En el desglose se encuentra un filete de carne Golden Tomahawk que cuesta $1,000.

This real? Because i dont wanna have this convo anymore Lol pic.twitter.com/oWgcekFBbF

Otro recibo viral muestra una cuenta en el Nusr-Et de Londres con fecha del 23 de septiembre de este año en el que un comensal pagó 1,812.40 euros. Entre las comidas que el recibo muestra, hay una “hamburguesa dorada” que costó 100 euros, una mazorca de maíz de 10 euros, Coca-Cola por 9 euros y lo más caro es un filete Giant Tomahawk de 630 euros.

Salt Bae’s restaurant in London. 🤯 The price of a steak has killed me 💀 pic.twitter.com/vVZ96OHmTc

— NoContextBritain (@OOCBritain) September 27, 2021