5 escándalos y quejas polémicas de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos este año

Algunas de las cadenas más populares de comida rápida en Estados Unidos se han visto envueltas en escándalos en el reciente año. Las polémicas van desde el contenido de los alimentos, la preparación, el servicio, el trato hacia los empleados e incluso el manejo de sus redes sociales.

Recordamos cinco de los escándalos más polémicos de los restaurantes de comida rápida ocurridos en el último año.

1. El supuesto atún falso de Subway

En enero, Subway enfrentó mediáticos señalamientos que apuntaban que no había nada de atún en su mezcla de atún. Clientes presentaron una demanda colectiva en California en la que se acusaba a la cadena de fraude y publicidad falsa.

El New York Times revivió la controversia. En el mes de junio publicó los resultados de pruebas de laboratorio en los que no se encontró ningún rastro de ADN de atún en los sándwiches de atún Subway. Aunque en un análisis similar realizado en febrero, Applied Food Technologies confirmó la presencia de atún.

Subway incluso tuvo que crear el sitio web subwaytunafacts.com para proporcionar información sobre su cadena de suministro de atún y aclarar algunas afirmaciones. Señala que según los expertos científicos la ausencia de atún en los resultados de ADN obtenidos no es inusual cuando se prueba atún cocido y no significa en absoluto que la muestra que se analizó no contenía atún.

Subway afirma que utiliza atún barrilete capturado en la naturaleza regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). “De alta calidad, premium y 100% real”. Finalmente, la demanda que provocó las dudas sobre el atún de Subway fue desestimada por un juez.

2. El uniforme lencero de las Hooters Girls

Las Hooters Girls son consideradas parte del “entretenimiento” del restaurante. En octubre pasado sumaron un caso más a su mala fama de promover la sexualización de la mujer con el nuevo uniforme para las meseras.

En octubre la polémica de los uniformes estalló en redes sociales cuando las meseras manifestaron su inconformidad, mostrando el diminuto vestuario y señalado que parecía ropa interior.

“Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, indicó una empleada de la cadena. En otro video, la chica se probó los nuevos pantalones cortos del uniforme y tuvo que ponerse unas mallas abajo, para no violar los estándares de la comunidad de TikTok.

@sick.abt.it Reply to @__evie2__ let me just say the pouches serve a great purpose 🐫 ♬ Honky Tonk Badonkadonk – Trace Adkins

En respuesta al escándalo, Hooters eliminó el requisito del nuevo uniforme. Los pantalones extra cortos son ahora una parte opcional del uniforme.

3. El engaño de Wendy’s sobre los huevos que usa en sus comidas

En septiembre se dio a conocer una que Food Animal Concerns Trust (FACT) demandó a Wendy’s por mentir a los consumidores sobre el origen de los productos de huevo que usa en sus restaurantes.

Contrario a lo que la cadena presume, la denuncia señala que Wendy’s obtiene el 95% de los huevos de instalaciones que confinan gallinas en condiciones inhumanas. Cada ave tiene un espacio más pequeño que el tamaño de una hoja de papel para moverse y se ve obligada a vivir en estas condiciones de hacinamiento durante toda su vida.

“Wendy’s prometió en 2016 estar 100% libres de jaulas para 2020”, dijo el director ejecutivo de FACT, Harry Rhodes.

4. Burger King: “Las mujeres pertenecen a la cocina”

En el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) Burger King tenía una buena intención pero no supo comunicar bien el mensaje y terminó causando indignación cuando tuiteo: “Las mujeres pertenecen a la cocina”.

La cadena de hamburguesas quería difundir un programa de becas que estaban implementando para las empleadas a realizar una carrera culinaria y llamar la atención sobre la disparidad de género dentro de la industria restaurantera donde un menor porcentaje de puestos de chef en restaurantes están ocupados por mujeres. Aunque borraron el tuit inicial y pidieron disculpas, las críticas no pararon.

5. CEO de Sweetgreen es acusado de “obesofóbico”

En septiembre, un mensaje en LinkedIn que parecía invitar a la reflexión sobre la alimentación y la salud terminó mal y le valió a Jonathan Neman, CEO de Sweetgreen ser llamado “fatphobic”. En el texto, Jonathan Neman sugeriría que la obesidad es la “causa raíz” de problemas de salud como el COVID.

Neman señala que el 78% de las hospitalizaciones por COVID son personas obesas y con sobrepeso. ¿Existe algún problema subyacente al que quizás no le hemos prestado suficiente atención?”, añadió.

El CEO de Sweetgreen dice que ninguna vacuna ni mascarilla nos salvará y cuestiona qué pasaría si hiciéramos ilegal la comida que nos enferma y si graváramos los alimentos procesados ​​y el azúcar refinado para pagar el impacto de la pandemia. Luego de las críticas recibidas, Neman eliminó su publicación.

