El mejor queso del mundo del 2021 es un queso de cabra español

Este 2021 el título al mejor queso del planeta en los World Cheese Awards es para Olavidia, un queso de cabra español elaborado por Quesos y Besos. En la competencia participaron 4,079 quesos procedentes de 45 países.

El queso Olavidia es madurado con mohos y tiene una distintiva capa ceniza de hueso de olivo. Tiene una forma cuadrada. Su textura es blanda y cremosa, con un sabor suave en boca, aunque al estar hecho de leche de cabra, a la hora de comerlo deja en el paladar un cierto gusto intenso.

Jason Hinds, uno de los jueces de la etapa final, dijo: “este queso me encantó y me robó el corazón”. Añadió: “Esto no se parece a nada que haya visto antes. Su apariencia es tan original y no me defraudó. Es untuoso, seductor, acolchado, cálido y reconfortante”.

El Oladivia de Quesos y Besos tiene una elaboración artesanal. Es fermentado de forma antigua con las bacterias lácticas presentes en la leche de cabra, degradando la lactosa para convertirla en ácido láctico, en la parte central una fina línea de ceniza.

El queso de Quesos y Besos obtuvo 103 votos, mientras que el segundo lugar con 98 votos fue para un queso blando fabricado por Fromagerie Berthaut en Francia lavado con el licor Marc de Bourgogne.

Proceso de selección de los mejores quesos

Los mejores quesos fueron seleccionados por un equipo de 250 expertos procedentes de 38 países que se distribuyeron en 88 mesas. La sede de los World Cheese Awards este año fue la ciudad española de Oviedo.

Los jueces consideraron el aspecto, tacto, olor y sabor, puntuando aspectos como la apariencia de la corteza y la pasta, así como el aroma, cuerpo y textura del queso, con la mayoría de puntos otorgados por sabor y sensación en la boca.

Los quesos recibieron un premio de Oro, Plata, Bronce o ningún premio, mientras que cada mesa de jueces nominó un queso Super Gold para pasar a una evaluación final con un jurado de 16 expertos de diferentes partes del mundo, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Italia, India, Brasil, Suecia y Japón.

Finalmente, cada miembro del jurado eligió un queso para defender en una sesión final de degustación y puntuación que tuvo audiencia presencial y también a distancia que pudieron observar el evento a través de World Cheese TV.

Los premios celebraron su edición número 33 tras una ausencia de dos años, y que en este regreso tuvieron un número récord de entradas. El ganador anterior(2019) fue Rogue River Blue, un queso azul orgánico estadounidense.

