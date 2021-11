VIDEO: Ariadne Díaz revela la verdadera razón por la que dejó ‘Malverde’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando todo parecía listo para el regreso de la actriz mexicana, Ariadne Díaz, a la pantalla después de convertirse en mamá, la famosa decidió retroceder y salir de la producción de Telemundo, Malverde: El Santo Patrón.

Y es que sus fans estaban más que emocionados por este retorno de la azteca y más en esta historia que ha generado mucha controversia, pero apenas unas semanas después de que se supiera de su participación, se informó que la guapa tapatía finalmente no tomaría parte en la serie.

Esta decisión desató un sinfín de rumores, y más cuando su salida se dio después de que Fernando Colunga, quien inicialmente sería el protagonista, cancelara también su colaboración en este proyecto.

Ahora, mientras los fans de la intérprete esperan a verla de nuevo en televisión, ella ha explicado a detalle las razones por las que no se pudo concretar su participación en la serie de la cadena estadounidense.

En un reciente encuentro con la prensa, Ariadne fue cuestionada por su comentada salida de Malverde: El Santo Patrón. La actriz respondió de lo más simpática y haciendo gala de su buen sentido del humor.

“A ver, deja me acuerdo de qué fue lo que dije para no decirte otra cosa… Porque ya no me acuerdo qué pasó”, comentó en broma, lo que provocó las risas.

La intérprete desmintió que su salida del proyecto hubiera respondido a algún tipo de rechazo hacia el actor que terminó reemplazando al protagonista original.

“Ay no, ni sabía si iba a ser Pedrito Fernández ni nadie. Lo que es que de repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar. Entonces yo no puedo empezar un proyecto así, o sea, a mí me dijeron: ‘Tienes llamado el lunes’ y yo, ‘ah muy bien, pero ¿con quién?”.

Ariadne recordó además cuál fue la respuesta que le dieron entonces, la cual la disuadió de participar en la serie. “Pues en eso estamos, no te podemos decir. Entonces dije: ‘Pues no, yo hace mucho no trabajo así’. O sea, yo hace muchos años dejé de trabajar así en la incertidumbre. Yo no puedo andar con el alma en un hilo, de si quién va a ser, si quién no va a hacer’, entonces por eso tomé mi decisión, bien o mal, no sé, pero tuve que cargar con esa decisión y creo que fue una buena decisión”.

Sobre cómo había empezado a trabajar con Fernando: “En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, decidí también bajarme del barco, esa es la realidad”, explicó la actriz en una interacción con sus seguidores en redes sociales.

