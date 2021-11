Geraldine Bazán da un giro a su carrera y ahora será productora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz mexicana, Geraldine Bazán ha estado presente en el mundo del espectáculo latinoamericano desde que era muy joven. Apenas como una adolescente impetuosa y llena de talento, arrancó su carrera en comerciales y programas de televisión. Ante esto, ha recorrido un camino largo durante más de dos décadas.

Es por esta razón que conoce bastante de lo que sucede frente y detrás de cámaras. Por lo tanto, Geraldine se dio a la tarea de ir más allá y encontrar una prometedora alianza para generar contenidos de entretenimiento, faceta laboral donde no estará sola y sí acompañada por otros socios que comparten su visión de este proyecto.

La actriz y ahora también productora, Geraldine Bazán, ampliará sus facetas en el mundo del espectáculo para llegar a más personas, a fin de generar nuevos contenidos que sean del agrado del público. Así lo manifestó a través de sus redes sociales, donde compartió algunos detalles de lo que trae entre manos.

“Ya les había contado de un nuevo gran proyecto que me tiene muy emocionada!! #PopVisionPlus que de la mano con Pop Vision TV tendrá mucho contenido para tu entretenimiento”, explicó Geraldine Bazán y abundó en mencionar a sus tres socios en esta nueva aventura. “Amigos y socios Federico Díaz, Ricardo Cardenas Emilio Braun”.

Para dar más detalles de qué se verá en esta nueva plataforma, con Geraldine Bazán como socia y, en algunos casos, como talento en la presentación de contenido, ella misma definió de qué se tratará y que estará encaminado a diversas audiencias que podrán abarcar desde niños y jóvenes hasta personas mayores.

De igual forma, se podrá abundar en emisiones en vivo o grabadas, las cuales sean de gusto de mucha gente: “¡Hola! Soy Geraldine Bazán y no saben todo lo que tendremos en Pop Vision Plus para ustedes. Show, programas de entretenimiento, deportes, entrevistas, películas, todo eso y más”, indicó. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

