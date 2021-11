Hermana de Octavio Ocaña narra cómo se enteró de la muerte del actor, con quien habló horas antes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bertha Cristel Pérez Ocaña, hermana del actor Octavio Ocaña, habló por primera vez de la manera en que se enteró de la trágica muerte del actor y confiesa que fue ella quien tuvo que reconocer el cuerpo.

A una semana de la muerte del actor mexicano que es recordado por su personaje de “Benito” en la serie ‘Vecinos’, han surgido algunas versiones que ponen en duda lo dicho por las autoridades, quienes concluyeron que él mismo se disparó de forma accidental tras una persecución.

Fue la hermana del actor quien compartió durante una entrevista publicada por el portal de noticias Exmonitores que la última vez que habló con Octavio fue la mañana del pasado viernes 29 de octubre, horas antes de su muerte. Asimismo, asegura que en ningún momento le informó la policía del accidente que le quitó la vida al joven de 22 años y se enteró de todo lo ocurrido por Nerea Godínez.

“Al momento en el que pasa esto, al parecer por redes sociales Nerea se entera, le empiezan a marcar. Ella primero quería averiguar bien qué fue lo que había pasado junto con las personas que lo estaban cuidando se traslada de manera inmediata a la carretera Lechería-Chamapa, empieza a buscar, logra ver la camioneta, pero para ella en ese momento lo más importante era el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba ahí. Ella empieza a preguntar qué fue lo que había pasado, se entera por otras personas, nunca por la autoridad, que el cuerpo se encontraba en Lomas Verdes”, relata.

Sin embargo, la prometida del actor no contó con la autorización para entrar debido a que el cuerpo tenía que ser reconocido por un familiar directo, por lo que le habló a ella debido a que era la única que se encontraba viviendo en Ciudad de México.

“Llego al lugar, empiezo a preguntar y me dicen que tenía que pasar a SEMEFO. No me dejan reconocer el cuerpo en el momento, me preguntan características, señas particulares. Yo indico que tenía tatuajes. El doctor me muestra una foto de uno de sus tatuajes, yo lo reconozco, pero todavía me faltaba ver el cuerpo físicamente, me decían que primero tenía que hacer declaraciones”, recordó.

Y reitera que en ningún momento fue notificada por las autoridades de lo sucedido, por lo que a pesar de ello realizó las declaraciones que le solicitaron antes de reconocer el cuerpo.

“Fue un momento bastante crítico, al momento en que ya sucede todo esto y que tengo que reconocer el cuerpo, hago las declaraciones, logro reconocer el cuerpo y doy el Ok”.

Posteriormente, el cuerpo de su hermano fue trasladado a la funeraria, en donde permaneció hasta que sus papás llegaron a la Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by Exmonitores (@exmonitores)

