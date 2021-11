Papá de Octavio Ocaña revela última conversación que tuvo con su hijo antes de morir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A una semana de la muerte del actor Octavio Ocaña siguen surgiendo dudas y especulaciones derivadas de la manera en que actuaron las autoridades, y más aún tras determinar que el disparo en la cabeza del actor fue realizado por él mismo de forma accidental durante la persecución por las calles de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Tras el resultado del peritaje, el padre del actor mantiene su postura sobre la muerte del joven de 22 años, en la que asegura que él no se disparó, pues no consumía drogas y el día que perdió la vida conducía su camioneta porque se dirigía a una fiesta.

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, el señor Octavio Pérez recordó la última conversación que tuvo con su hijo vía telefónica horas antes de su muerte, en donde le pidió permiso para ir a una reunión.

“Mi hijo venía con música, me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco y él vivía con su pareja. Somos empresarios, tenemos empresas mutuas“, dijo.

Y recordó las últimas palabras de Octavio Ocaña.

“Me dijo: ‘papá me voy a perder dos, tres horas porque voy a ir a Villa del Carbón a una comida'”. Octavio Pérez

El señor Octavio reitera que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer la muerte de su hijo, pues asegura que el mal proceder de la policía del Estado de México es conocido por todos los que transitan por la zona:

“Ir para allá es un problema porque son extorsionadores, te paran por cualquier cosa y para ver qué traes, trabajan para la maña, son gente indeseable“, explicó.

Y debido a la dudosa reputación que ha conseguido la misma policía, declara que siempre le aconsejaba a su hijo que si veía algo sospechoso no se parara, sugerencia que siguió el joven actor y que le costaría la vida luego de protagonizar la ya famosa persecución.

“Él no tenía por qué pararse, no cometió ningún delito. Así fue, lo empezaron a perseguir y fue lo que pasó, ellos provocaron que perdieran el control de la camioneta por venirlo persiguiendo y tan, tan, lo mataron, no hay de otra esa postura tengo”, añade.

Octavio Pérez asegura que su hijo no activó el arma, por lo tanto, la bala que le quitó la vida fue disparada del policía mientras lo seguían, pues la pistola que era de su propiedad, la cual contaba con todos los permisos, no corresponde al calibre del disparo, además de que la camioneta tiene por lo menos cinco impactos de bala.

“Él no activó el arma, nada de eso a mi hijo lo mataron, la prueba está que la policía le venía disparando desde la carretera federal no municipal, ahí cometieron un error. El arma sí era de nosotros, estaba registrada, ellos la tienen y van a querer voltear todo, pero saben que es legal. A mi hijo le pegaron un tiro 9 milímetros me queda claro. Así me tenga que matar con ellos, hasta lo último voy a hacer justicia.

