Conoce por dentro la casa de Talitha Becker, la ‘otra novia’ de Octavio Ocaña

La actriz alemana-brasileña Talitha Becker, quien en la serie de comedia ‘Vecinos’ personifica a ‘Liz’, la novia de ‘Benito Rivers’ (Octavio Ocaña), nos ha permitido conocer, por medio de imágenes y videos, algunas de las habitaciones de su apartamento en Ciudad de México.

La también modelo, quien lleva cinco años radicando en territorio azteca, nos ha permitido recorrer los rincones más íntimos de su linda casa, incluida su recámara.

Cocina

Su cocina, que es algo pequeña y es abierta, está equipada con alacenas de color café y con electrodomésticos de acero inoxidable.



Comedor

Su comedor, que está situado justo a un costado de un ventanal, está compuesto por una mesa rectangular de madera con espacio para ocho sillas de tono gris. @talithabecker Lo que sea ♬ Little Bitty Pretty One – Thurston Harris

Sala

Su sala, que está decorada con diversas obras de arte, cuenta con sofás de tono café y chocolate, así como con una mesa de centro de este mismo tono. View this post on Instagram A post shared by Talitha Becker (@talithabeckerr)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande con ropa de cama de tono gris y cabecera chocolate, así como por dos mesas laterales de ese mismo tono.

@talithabecker Siempre #tóxica Nunca #intoxica #noviatoxica #noviaperfecta ♬ Te veo .. no le das like al original – Tik Toker

El dormitorio también llama la atención por sus paredes, pues mientras una destaca por su vinilo violeta con la figura de varios triángulos, la otra es una auténtica pizarra, donde Talitha escribe todos sus pendientes y algunas reflexiones.

@talithabecker #coronavírus #brasil #baile #cuarentena ALGUIEN ME AYUDA PLEASE #tiktok ♬ original sound – male ortiz 🖤

Balcón

Su balcón, desde el que tiene lindas vistas a un parque, es algo pequeño, pero cuenta con el espacio más que suficiente para poner un cactus y otro tipo de plantas en diversas macetas. View this post on Instagram A post shared by Talitha Becker (@talithabeckerr)

