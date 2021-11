VIDEO: Difunden imágenes de grupo armado que asesinó a dos narcomenudistas en playa de hotel de Cancún

En redes sociales se difundieron videos de la llegada del grupo armado que asesinó a dos presuntos narcomenudistas en la playa del hotel Hyatt Ziva, en la Bahía de Petempich, en el municipio de Puerto Morelos, Cancún, en Quintana Roo México, el pasado jueves 4 de noviembre, y que causó el pánico entre los turistas.

En dos videos difundidos por el usuario de Twitter Benjamin P. Toledo (@benyamenn), se observa cómo este grupo armado, integrado por más de una decena de personas, ingresa por una de las entradas del hotel y camina por la playa en busca de los presuntos narcomenudistas.

Vergüenza de seguridad pic.twitter.com/CcviZwi7Iu — Benjamin P. Toledo (@benyamenn) November 5, 2021

En un tercer video las imágenes muestran el momento en que el grupo armado persigue a los narcomenudistas, el cual uno de ellos cae al suelo sobre la playa y se lo llevan, mientras que el otro corre hacia el interior del hotel y es perseguido por las personas armadas.

Difunden video del ataque ocurrido ayer en la playa del hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún, en Puerto Morelos, donde mataron a dos personas y dejaron un herido. Autoridades aseguraron que se trata de narcomenudistas que disputan la venta de droga en la zona. https://t.co/dOkjWm7FIW pic.twitter.com/bhhbY5tUCb — La Jornada (@lajornadaonline) November 6, 2021

En un cuarto video difundido por el periodista Carlos Jiménez, se observa al grupo armado escapando en lanchas tras el tiroteo en la Bahía de Petempich.

ESCAPE en LANCHAS

Así huyeron los narcomenudistas q provocaron el tiroteo en un hotel de Puerto Morelos, Quintana Roo.

Entraron al mar, subieron a las lanchas y se fueron.

La @FGEQuintanaRoo ya detuvo a los dos primeros.

Tienen identificados al menos a otros diez. pic.twitter.com/WK3dQ5iYWO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2021

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, informó de la detención de dos personas identificadas como César “G” y Miguel “Y”, y el aseguramiento de tres vehículos, además de señalar que la violencia desatada fue producto de una riña entre dos bandos pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

“Se logró la captura de dos conductores mientras que un tercero emprendió a la fuga incluso hubo intercambio de disparos contra elementos de la policía logrando escapar hacia una zona selvática”,

“Las primeras investigaciones han permitido conocer que los grupos que se enfrentaron son una escisión del Cártel de Sinaloa y ahora se están disputando espacios para la venta de drogas“, dijo.

“Uno de los grupos está liderado por los sujetos de nombres Josué ‘S’, alias ‘El Cheché’, y Hugo ‘P’, alias ‘El Gemelo’, quienes se encuentran recluidos en el Cereso de Benito Juárez (Cancún) y éstos, de acuerdo a las investigaciones, fueron los que ordenaron la acción violenta en la que perdieron la vida la víctimas”, señaló.

El Fiscal precisó que las autoridades cuentan con datos de prueba que apuntan a relacionar estos hechos violentos con otro líder del mismo Cártel de Sinaloa que responde al nombre de Uriel “P”, alias “El (otro) Gemelo”.

“Éste se encuentra en libertad, por lo que en su momento se ejercitará la acción penal en su contra por su probable participación en los hechos”, precisó.

En el ataque armado del pasado jueves sobre la playa del hotel Hyatt Ziva, además de los dos presuntos narcomenudistas muertos, resultaron heridas cuatro personas, entre ellas un turista de nacionalidad estadounidense, que después del tiroteo y ser atendido, regresó al hotel en silla de ruedas, así lo compartió el usuario de Twitter @VicenteGarcia. A hero’s welcome to Tanner, who was shot yesterday here at the Hyatt Ziva. With 15 gunmen and their targeted two victims it’s a miracle that others weren’t seriously injured. pic.twitter.com/54SNCuse7W— Vicente Garcia (@VicenteGarcia) November 5, 2021 🔺#MÁS: Después de haber sido llevados a refugios durante la balacera, los huéspedes del hotel Hyatt Ziva Riviera en Cancún se congregaron en el lobby.



📹: MikeSingtonpic.twitter.com/RpwoEJOAKm— Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) November 4, 2021

Las autoridades estatales afirmaron que en las playas de Quintana Roo se realiza un operativo permanente de rescate de espacios públicos integrado por la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Policía Quintana Roo y la Fiscalía.

