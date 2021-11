Así reapareció Caleb Plant en redes sociales luego que “Canelo” lo mandara al hospital

El boxeador estadounidense Caleb Plant reapareció este lunes en redes sociales luego de sufrir una contudente derrota ante Saúl “Canelo” Álvarez, que además de despojarlo de su título de IFB lo mandó directo al hospital.

A través de su cuenta en Twitter el pugilista le envió un mensaje alentador a todos sus seguidores, y les aseguró que regresará con más fuerza para volver a convertirse en campeón mundial.

I’ve bent most the world to my will and done it with nothing but passion and skill. I’ll be back 💪🏻 I showed I belong on the top level and I’ll be champion of the world again. I’ve never been scared to go big or go out on my shield. Thank you to all the fans and all my supporters pic.twitter.com/bga3PaCnkI