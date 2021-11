La confesión de Xavi: El nuevo DT del Barcelona reveló el mensaje que le mandó Messi tras su nombramiento como estratega del club

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras ser presentado este lunes, oficialmente Xavi Hernández se convierte en el nuevo entrenador del Barcelona y durante la conferencia de prensa se le preguntó si Lionel Messi, con el que fue compañero de aquel Barcelona que consiguió el sextete, le había enviado algún mensaje a lo que respondió con un sí.

A pesar de que Messi ya no está en el FC Barcelona, lo sigue teniendo en su mente y en su corazón, incluso asomó un posible regreso al club. Y ahora que uno de sus grandes amigos dirigirá el club de sus amores, ‘Leo’ no dudó en mandarle un mensaje de ánimos a Xavi por su nuevo paso como entrenador del club catalán.

🔵🔴 Xavi contó que habló con Messi en estos días: "Me escribió para felicitarme y desearme suerte".



⚽️ Reconoció que le encantaría dirigirlo en el Barcelona, pero… "Ya no lo tenemos y no podemos pensar en los jugadores que no están", agregó. pic.twitter.com/cvLXJkDANF — Diario Olé (@DiarioOle) November 8, 2021

¿Qué le dijo Messi a Xavi Hernández?

El ahora entrenador del Barcelona confesó que ‘Leo’ le desó mucha suerte y además se gastaron un par de bromas por teléfono.

“Con Leo tengo una amistad. Me escribió, me deseó mucha suerte. Hemos hecho bromas, como siempre. Y me deseó toda la suerte del mundo. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, de la historia del club, evidentemente. Pero no lo tenemos. Tenemos a estos jugadores, que han de rendir, que han de ser buenos, que han de marcar diferencia. No puedo pensar en los jugadores que no tenemos”, reveló Xavi.

Messi anticipó el nombramiento de Xavi como entrenador del Barcelona

Messi ya había hablado maravillas de Xavi en el pasado. Incluso antes, cuando daba sus primeros pasos como entrenador en el Al-Sadd, ‘Leo’ aseguró que a Hernández le iba a llegar su oportunidad de dirigir al Barcelona.

“Va a tener la posibilidad de dirigir al Barcelona, porque creo que le van a dar la oportunidad, porque se la merece por lo que fue como jugador. Y creo que va a ser un grandísimo entrenador, porque ya lo veía dentro de la cancha el juego y seguramente de afuera lo va a ver mejor todavía”, aseveró Messi.

La opinión de Messi sobre Xavi.pic.twitter.com/2IEIPC0uvN — Team Leo Messi (@TeamLeoMessiok) November 5, 2021

Xavi y Messi jugaron juntos durante 11 años en los que consiguieron ganar absolutamente todos los torneos bajo la tutela de Guardiola en aquel Barcelona que fue catalogado como el mejor equipo de la historia.

