Aleida Núñez presume su silueta de infarto con mini vestido que modeló de espaldas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con reveladoras prendas y sugerentes poses Aleida Núñez ha logrado llamar la atención de millones de seguidores de redes sociales, a quienes nuevamente enamoró gracias a un diminuto vestido que estuvo a punto de enseñar de más.

La actriz y cantante mexicana volvió a causar revuelo con una fotografía que fue publicada a través de su perfil oficial de Instagram, en donde siguiendo su sello personal derrochó belleza y sensualidad mientras modela un micro vestido de infarto color gris que consintió la pupila de miles de fanáticos.

Fue con más de 3 millones de seguidores ante quienes compartió una arriesgada postal en la que por poco enseña algo más que sus estilizadas piernas, pues posó de espaldas a la cámara con una diminuta prenda en la que sus curvas arrancaron suspiros a miles de seguidores.

Aunque la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, inició su carrera como actriz y cantante, ha sido con ayuda de su impactante belleza como también ha logrado destacar dentro de las redes sociales, en donde continuamente comparte algunos detalles de sus proyectos profesionales y por supuesto disfruta subir la temperatura con atrevidas fotografías en las que no puede dejar de lucir su belleza con ajustadas y diminutas prendas que arrancan suspiros al por mayor.

Como muestra de ello se encuentran otras imágenes en las que se ha lucido con prendas similares, en donde ha presumido de forma espectacular sus curvas de infarto.

En otra serie de fotografías, se lució con un vestido color piel que provocó la admiración de por lo menos 83 mil seguidores, quienes no dudaron en reaccionar con un corazón rojo en señal de aprobación. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero también ha mostrado otros ángulos de su escultural cuerpo, para muestra el día que apareció con una camisa de piel color negro que combinó a la perfección con una diminuta faldita color rojo con la que desató todo tipo de comentarios además de propuestas subidas de tono. Y no es para menos, pues en la tercia de imágenes se colocó de frente, perfil y de espaldas a la cámara para enloquecer aún más a sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez se alista para Halloween posando topless con tan solo con un antifaz

–Con mini short y botas, Aleida Núñez hechiza a sus fans presumiendo sus curvas

–Aleida Núñez enamora a sus fanáticos con body negro que deja ver sus torneadas piernas