Estudiantes latinos logran avances al registrar más ingresos y graduaciones en educación superior en California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los estudiantes latinos han conquistado más espacios en las universidades de California.

De acuerdo con un informe de la organización civil The Campaign for College Opportunity, los universitarios latinos tuvieron avances en el ingreso a instituciones de educación superior y registraron más estudiantes graduados de instituciones en el estado.

El Informe Anual de la Educación Superior para los Latinos de California reveló que las admisiones de hispanos al sistema de la Universidad de California se incrementó un 8%, según los datos preliminares de admisiones del otoño de 2020.

Universitarios latinos de California avanzan en su educación, pero falta apoyo hacia la comunidad: informe.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/Z4Ea8FR6PF — Latinus (@latinus_us) November 10, 2021

En tanto, la tasa de graduación de carreras de 4 años del sistema de la Universidad Estatal de California se duplicó del 9% al 18% entre los estudiantes latinos.

Los avances no se limitaron exclusivamente al nivel de educación superior.

El informe indicó que el 44% de los estudiantes latinos graduados de preparatoria en el periodo 2019-2020 estaban preparados para la universidad y reunían todos los requisitos para ser elegibles.

Sin embargo, los datos indicaron que, pese a que un 78% de los estudiantes latinos inician la universidad en una institución comunitaria, menos de un tercio (32%) reciben apoyos para transferirse a una universidad de 4 años.

La presidenta de The Campaign for College Opportunity, Michele Siqueiros, expresó que, al ser los latinos el grupo demográfico más grande de California, es imperativo que el estado incremente sustancialmente las tasas de asistencia y finalización de estudios universitarios entre este sector de los residentes.

“El futuro del estado está intrínsecamente ligado al éxito de su comunidad latina”, declaró Siqueiros.

The Campaign for College Opportnity es una organización que apoya el acceso a la educación superior en California.

Te puede interesar:

· Hispana a punto de graduarse rinde homenaje con foto a sus padres inmigrantes y se vuelve viral

· Más que nunca los estudiantes latinos están tratando de titularse, pero sigue siendo costoso y complicado

· Aumenta 21% la brecha en calificaciones entre estudiantes hispanos y sus contrapartes asiáticos o blancos durante la pandemia