El fichaje del año en la Liga MX: Cruz Azul planea quitarle una estrella a la MLS

La Liga MX podría presenciar uno de los más grandes fichajes de los últimos años. El Cruz Azul estaría tras la huella de uno de los mejores delanteros de la MLS. Juan Reynoso buscaría traer a “La Máquina” al potente atacante de Seattle Sounders, el peruano Raúl Ruidíaz.

El ex jugador de Monarcas Morelia sería unas de las exigencias del actual estratega de Cruz Azul. Juan Reynoso buscaría reforzar su ataque y el indicado para satisfacer esa necesidad sería el goleador sudamericano.

El atacante lleva 19 goles en la actual temporada de la MLS. De hecho, sus 17 goles en la liga solo fueron superados por los 19 de Ola Williams Kamara e igualados por los 17 tantos de Javier “Chicharito” Hernández.

Sin embargo, esta no fue una temporada de simple suerte para el delantero peruano. Desde que Ruidíaz llegó a Estados Unidos con Seattle Sounders, el delantero no ha parado de marcar goles. En 95 partidos, Raúl ha anotado la impresionante cantidad de 66 tantos. Además, el ariete ha contribuido en otros 10 con sus asistencias.

Raul Ruidiaz y su DÉCIMO QUINTO gol en la MLS 🤩. pic.twitter.com/Cyz1ru65JK— Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) September 30, 2021

Sin duda alguna, el atacante sudamericano es una de las estrellas del torneo estadounidense. Además, ha tenido la oportunidad de defender los colores de su país en 50 ocasiones.

¿Cuánto Cuesta Raúl Ruidíaz?

El delantero estrella de Seattle Sounders tiene 31 años de edad, razón por la cual su valor no es tan elevado para un jugador de su envergadura. Sin embargo, no deja de ser costoso, el peruano está valorado en $9.1 millones de dólares.

No obstante, la clave en esta transacción está en el contrato del futbolista. Ruidíaz finaliza su vínculo con Seattle en diciembre de 2021 por lo que el equipo mexicano tendría total libertad para comenzar a seducirlo sin necesidad de negociar con el club estadounidense. View this post on Instagram A post shared by Raul Ruidíaz Misitich (@raulruidiazm)

Cruz Azul necesita un goleador que rompa las redes en México

Uno de los pecados del actual campeón ha sido su ataque. “La Máquina” anotó 21 goles en 17 partidos, pero no tuvo a un delantero que sobresaliera en esta estadística. De hecho, en conjunto mexicano tuvo un triple empate en este renglón: Santiago Giménez, Bryan Angulo y Roberto Alvarad lideraron con solo cuatro goles. View this post on Instagram A post shared by Santiago Gimenez (@sant.gimenez)

