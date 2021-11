Mexicanos en busca de un nuevo hogar: conoce la lista de futbolistas que tienen sus horas contadas en la MLS de Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Algunos futbolistas mexicanos han encontrado su lugar en el mundo en Estados Unidos. Los jugadores aztecas son piezas codiciadas en la MLS, pero aún así, hay quienes no han logrado establecerse en sus clubes o, por el contrario, sus buenas actuaciones los sitúan fuera de la liga.

En este sentido, hay una lista de futbolistas aztecas que podrían cambiar de aires en en próximo mercado de fichajes y entre ellos hay apellidos bastante rimbombantes.

Carlos Vela y su futuro incierto

A pesar de que ha dado guiños de querer quedarse en Los Ángeles FC, el “Bombardero” no tiene nada decidido con respecto a su futuro. El 31 de diciembre finaliza su contrato con el club y el delantero aún no ha renovado. A pesar de no haber tenido la mejor campaña con el equipo, Carlos Vela sigue siendo un ídolo en la ciudad.

Jonathan dos Santos y un Galaxy que decepcionó

El internacional mexicano fue uno de los jugadores inamovibles en Los Ángeles Galaxy. Junto a Javier Hernández, Dos Santos intentó mantener a flote al equipo, pero los resultados no dejaban de ser negativos. A pesar de ser una de las piezas claves del club, el jugador de 31 años de edad no ha manifestado su deseo de renovar con el conjunto de la MLS.

“Chofis”, el cedido estrella

Javier Eduardo López fue uno de los mejores futbolistas mexicanos en la MLS. El habilidoso mediocampista de San José Earthquakes fue galardonado como el mejor jugador del equipo, pero deberá regresar a Chivas de Guadalajara, equipo que tiene la ficha en su poder. Este es un caso muy similar al de Oswaldo Alanís.

Rodolfo Pizarro tiene sus horas contadas en Estados Unidos

"Pizarrín" fracasó en la MLS. El ex futbolista de Rayados de Monterrey no pudo acoplarse en el Inter de Miami. Bajo estas circunstancias, el mexicano ya le pidió al club marcharse y la directiva habría aceptado la petición para comenzar con su renovación. En este sentido, Pizarro estaría en busca de un nuevo club que quiera hacerse con sus servicios.

