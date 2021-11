Carmen Salinas no tuvo derrame cerebral: esto es lo que se sabe de su estado de salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de la conmoción que provocó la hospitalización de la primera actriz Carmen Salinas el pasado 11 de noviembre, se han revelado nuevos detalles sobre su estado de salud, mismos que indican que la famosa no habría tenido un derrame cerebral, a diferencia de lo que se informó hace unos días. ¿Cuál fue el verdadero padecimiento que la llevó a caer en coma? Aquí te lo contamos.

Fue un día después de que se diera a conocer el traslado de la protagonista de “Mi fortuna es amarte” a un hospital ubicado en la colonia Roma de la CDMX, que su sobrino, Gustavo Briones, explicó que su estado de salud era grave y que permanecía intubada como resultado de un derrame cerebral inoperable ubicado en el tallo.

Sin embargo, con el paso de los días nueva información ha salido a la luz y esta detalló que la también productora no sufrió un derrame cerebral, sino una hemorragia cerebral; así lo dio a conocer el periodista Sebastián Reséndiz, en un enlace con el programa Hoy.

De acuerdo con el comunicador, fue la nieta de Carmen Salinas quien compartió la noticia y advirtió que dicho hallazgo complica la situación de la famosa, ya que, clínicamente, el derrame es un poco más controlable que la hemorragia.

“Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento. A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como teníamos entendido, lo que sufrió fue una hemorragia cerebral“, señaló Reséndiz.

Por otro lado, se habló sobre los presuntos movimientos que Carmen Salinas ha presentado durante los últimos días en pies y manos. No obstante, se aclaró que esto no significa que esté despertando del coma, por el contrario, se trata de reflejos involuntarios del cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Carmen Salinas (@carmensalinas_56)

“Los médicos no han realizado ningún método para despertarla del coma debido a la zona en la que fue. Esta hemorragia ocurrió en el tallo (del cerebro) que es donde se regula la función de despertar y de obtener conciencia“, finalizó.

