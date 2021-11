Clarissa Molina cumple el sueño de conducir el backstage de Latin Grammy, y ahora va por un Oscar

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina lleva años con un sueño que podrá cumplir este próximo jueves 18 de noviembre: conducir los Latin Grammy. Y la veremos como reportera del backstage por la pantalla de Univision.

Lista para sacar uno más de sus metas de su pared de deseos, Clary va por los próximos: hacer cine y series en el mercado anglo, y por qué no, ganarse un Oscar.

En exclusivo hablamos con la guapa dominicana, quien vive uno de sus mejores momentos no solo en lo laboral, sino también en lo personal junto a su pareja Vicente Saavedra.

-Hace 5 años estabas pensando cómo ibas a comer al día siguiente, y hoy está conduciendo Latin Grammy, y vas a representar a Univision en los Emmy.

Clarissa Molina: ¡De qué me puedo quejar en la vida!… Yo soy muy bendecida, gracias a Dios, creo que como te he dicho siempre, la preparación me atrae lo que yo quiero lograr, las metas que quiero alcanzar. Se dio la oportunidad de estar presente en los Latin Grammys, la noche más importante de la música latina, este premio tan prestigioso, y ser parte de esa noche, estar conduciendo, mostrando lo que está pasando backstage…. Para mí es un privilegio, un honor. Luego de ahí nos vamos a New York, a los Emmy internacionales representando a toda la cadena de Univision, está Premio Lo Nuestro 2020 nominado, imagínate que ganemos, con todos los ejecutivos, estar ahí, todo el trabajo que se hizo ese 2020 que fue un año muy difícil, de verdad que súper emocionada.

-Cuando tú vas a tu casa y te acuestas en tu cama y mira tu agenda y ves todo lo que te viene ¿qué sientes?

Clarissa Molina: Sí, de hecho yo soy muy de eso, de llevar mi agenda, exactamente lo que tengo que hacer a cada hora, la veo llena, la rayo, la lleno de colores, veo que siempre estoy haciendo algo y le digo: “Gracias”… Agradecida muchísimo, obviamente en el proceso uno se cansa y muchas cosita, muchas situaciones que hay que manejar, pero al final siempre todo vale la pena, no es fácil, no es fácil cuando llega la noticia te pones emocionada, y después, ahora a trabajar, hay que hacer muchas cositas para que todo eso se logre, pero siempre que veo mi agenda llena súper agradecida.

-Hace 2 años en una entrevista me dijiste: “Mi sueño es conducir un premio, mi sueño es conducir los Latin Grammys”, y hoy sucede, ¿eres de visualizar para que pase o la vida te sorprende?

Clarissa Molina: Yo visualizo mucho. De hecho, tengo mi mapa de sueños, siempre he pegado o en mi techo, o en una pared para visualizar lo que yo quiero… Ya he despegado cositas que he logrado, esta meta que ya, obviamente, voy a cumplir el próximo jueves 18, pero sí, siempre visualizando, siempre escribiendo lo que quiero, lo que deseo… Si me voy a tiempo atrás, las cosas que yo he escrito y hoy en día lo leo y digo: “Wow, todo lo que yo he logrado, como yo pensaba en aquel momento, y gracias a eso es que estoy haciendo”… Así que exorto a todo el mundo que escriba lo que quiere, que declare lo que quiere porque eso funciona mucho.

Clarissa Molina. Foto: Clarissa Molina

-¿Cómo se prepara Clarissa para un Latin Grammy?

Clarissa Molina: Pues con todo, y yo leo de todos los artistas que va a estar ahí, todas las personas que van a estar presente, obviamente la celebración de la música que es lo más importante que uno se redescubre nuevamente a través de una canción, de repente dice: “Wow me pone a pensar en esto, me da este sentimiento, me pongo contenta, alegre para mí”… Por eso es que a mí me encanta hacer premios, porque yo amo la música, y es lo que me mueve, lo que me motiva, o lo que me pone un poco sentimental, o lo que prenda de repente, entonces creo que es parte de mí, y por eso siempre dispuesta, muy dispuesta a ser parte de los premios.

-¿A quién te gustaría entrevistar de todos los que van?

Clarissa Molina: Pienso que sería súper mega interesante sentarme a hablar con Bad Bunny, es una persona que siempre está en algo, hace las cosas muy únicas, es un artista que hoy en día está a nivel mundial súper pegado… Decirle: “¿que tú sientes?, ¿qué ha sido la clave que te ha llevado a donde estás tú hoy en día?, ¿manter tu equipo desde el día uno?, ¿mantenerse fiel a lo que tú sientes?, ¿aparte de ser controversial?”… No sé, tengo muchas preguntas para Bad Bunny.

-Te voy a repreguntar la pregunta para Bad Bunny, ¿cuál crees que es la clave de Clarissa para lograr todos sus sueños, y alcanzar todos estos éxitos?

Clarissa Molina: Yo creo que mantenerte fiel, muy fiel a quien tú eres, y a tus valores y principios, siempre escuchando tu corazón, siempre, tu corazón y tus instintos nunca van a fallar, puede pasar alguna que otra vez, pero casi siempre, 99% está muy acertados… Mantenerte cerca de tu familia, siempre agradecer, agradecer por todas la oportunidades, por lo que tienes, por lo que no tienes, y agradecer mucho a la gente que te rodea, eso súper importante.

-Amas tanto la música que la llevaste a tu vida persona con un novio productor y manager… Te tardaste en entregar tu corazón, ¿por qué él?

Clarissa Molina: Yo misma digo: “Wow Dios, ¿cómo pasó?, ¿por qué pasó?”… Pero pasó perfecto, yo súper agradecida de estar viviendo este momento, creo que espere lo suficiente como para hacer todo lo que yo quería, en cuanto a mi carrera, y establecer mi nombre, todavía me falta muchísimo, pero me di mi tiempo, mi momento, que era algo importante. Ahora es el momento perfecto para abrirme al amor, para complementarme de una forma de que me pueda dar consejo o ayudarme a lograr algo que tal vez él tiene más conocimiento que yo, entonces es como un complemento perfecto, y aparte de eso pues imagínate se hace uno feliz en el trabajo y en lo personal también.

Clarissa Molina con su novio. Foto: Clarissa Molina

-Tú buscabas un complemento que creciera contigo, ¿cómo separan lo laboral de lo personal?

Clarissa Molina: Eso pensábamos los otros días, estamos en la misma industria. Sin embargo, es como la música y la televisión son bien diferente, en cómo se maneja las situaciones, las relaciones, es muy diferente el ambiente, entonces como que no chocamos mucho ahí… Él quiere que yo siga para adelante, que yo logré mi sueño de Hollywood, que yo siga creciendo aquí dentro de Univision… Yo creo que en una relación lo más importante es la admiración mutua, yo lo admiro a él por todo lo que ha logrado, Our players de Bills por 5 años consecutivos, rock, Record Guinnes, muchas cosas, y al mismo tiempo, también el que vengo de ser igual que él, a lograr todo lo que hemos logrado, y eso ha sido clave dentro de la relación y él entiende perfectamente lo que yo hago, yo entiendo perfectamente lo que él hace, entonces no hay choque.

-El éxito viene acompañado de quienes también buscan lastimar, en especial en las redes sociales, y más cuando estás de novia, ¿cómo te afecta lo que se dice de tu pareja y de lo que se dice de ustedes en conjunto?

Clarissa Molina: Al final del día las parejas, independientemente, que sea la mía o cualquier pareja en general, solamente sabe lo que pasa entre esas 2 personas, y al final del día ellos saben lo que sienten… Nosotros sabemos lo que sentimos, cómo somos cada uno, nos hemos tomado el tiempo de conocernos, y creo que al final del día la gente que nos ve desde fuera, realmente no me conoce a mí, como yo soy realmente en mi casa en pijamas, en pantuflas, cuando como en el sofá, es como una opinión que tal vez viene del corazón. Imagínate en ‘Nuestra Belleza Latina’ yo recibí tantos mensajes, en ‘Mira Quién Baila’, tantos mensajes cuando gané que ya uno está más o menos acostumbrado que es gente sabes que quiere llamar la atención simplemente con un comentario o quiere molestar. Me siento mal de hecho con las personas que toman el tiempo para eso.

–Para guardarlo en esta entrevista, como lo hemos guardado anteriormente, ¿Cuál es el próximo sueño de Clarissa?

Clarissa Molina: El próximo sueño mío en verdad es entrar un poco más en el mercado anglosajón latino, mantenerme como la latina que soy, pero en el mercado anglosajón, y poder comenzar a hacer series, películas, más en la actuación de aquel lado, vamos a ver si el año que viene, Dios mediante, ya se me da finalmente, todo un poco un poco

– ¿Y un Oscar?

Clarissa Molina: Un Oscar, claro que sí, por supuesto, ya yo me visualizo con el vestido, maquillaje, el pelo, todo, caminando por la alfombra, y ni mira qué puedo hacerlo no solamente en el mercado anglosajón, sino con una producción latina, porque hoy en día los latinos estamos arrasando y ya se han visto películas latinas ganando Oscars. así que quién sabe Dios mediante.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A CLARISSA MOLINA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Clarissa Molina millonaria

•Clarissa Molina luce como toda una reina en su regreso a ‘Nuestra Belleza Latina’

•Clarissa Molina presume su cuerpazo disfrazada de sirena junto a la piscina