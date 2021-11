¿A Canelo se le fue de las manos? Mauricio Sulaimán advierte del peligro que puede afrontar Saúl Álvarez en su posible pelea contra Ilunga Makabu

Saúl “Canelo” Álvarez buscará dejar una enorme huella dentro del boxeo. El peleador mexicano sigue planteándose nuevos retos a pesar de las críticas. En los últimos días surgió la posibilidad de que el púgil mexicano enfrente a Ilunga Makabu, campeón de las 200 libras. Sin duda alguna, un movimiento que sorprendió a todos, incluso al presidente del Consejo Mundial de Boxeao, Mauricio Sulaimán.

“Es un movimiento totalmente complicado. Ya se aceptó, pero yo quisiera platicar con Canelo, con Eddy. Es un riesgo muy importante que está rompiendo todos los paradigmas. Él busca retos, pero nunca la vi venir por ahí”, reconoció Sulaimán en la Convención del Consejo Mundial de Boxeo.

The WBC has approved @Canelo to face WBC cruiserweight champion Ilunga Makabu 🏆@CaneloTeam’s current plan is for this fight to take place in May 2022. (via @ChavaESPN, @WBCBoxing) pic.twitter.com/6bwKsmzibV — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 16, 2021

“Canelo” buscaría otro título en una quinta división, pero Sulaimán advierte del poder y las condiciones de Ilunga Makabu y le preocupa el arriesgado salto de Saúl Álvarez.

“Él es un gran peleador, es peligrosísimo (Makabu) y en crucero es algo tremendo (…) Es una situación maravillosa, Canelo una vez más tomando un riesgo inesperado. El crucero es una división complicada. Ilunga es un peleador fuerte, esto es noticia, es historia y me da gusto, me sorprendió mucho”, reconoció Mauricio Sulaimán.

Las fichas comienzan a moverse para que Ilunga Makabu enfrente a Saúl Álvarez

El boxeador nacido en la República Democrática del Congo, tiene una extensa trayectoria sobre el ring. Ilunga Makabu ha participado en 30 peleas de las cuales ha ganado 28 (25 por nocaut). Sin duda alguna podrá ser un interesante combate. En este sentido, Mauricio Sulaimán puso manos a la obra.

“Makabu tiene defensa obligatoria firmada con Mchunu. Voy a tomar inmediata comunicación. Registraron la fecha de enero para la pelea, pero dijo su promotor (del retador) que no está listo para el 8 de enero, vamos a atender de inmediato el tema”, concluyó. Canelo has received permission from the WBC to face cruiserweight champ Ilunga Makabu for the 200-pound title.



Here’s how the two stack up according to their last fights ⚖️ pic.twitter.com/XkOLa0GDGq— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 17, 2021

