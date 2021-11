Conmovedor: Kim Kardashian ayudó a pagar un vuelo para que el equipo femenil de Afganistán huyera del Talibán

La socialité Kim Kardashian se conmovió del sufrimiento que vive el equipo femenil de Afganistán tras la llegada de los talibanes a su país, y por eso ayudó a pagar un vuelo, para que tanto ellas como su familia pudieran escapar a Londres.

El avión transportó a 30 jugadoras con edades comprendidas entre los 13 y 19 años. Ellas viajaron acompañadas de sus familiares. En total, fueron unas 30 personas las que integraron el viaje.

first chapter written today! When I received a call asking help to rescue the youth w team from Afghanistan,I didn’t know even from where to start. Today they flew to UK. Proud to be part of the team to make this real. Let’s dream one day they will play in @LUFC💛💙 pic.twitter.com/XLPv6IXByi — Andrea Radrizzani (@andrearadri) November 18, 2021

Los viajeron llegaron la mañana de este jueves a Gran Bretaña luego de tomar un vuelo desde Pakistán, que también fue logrado con la ayuda de un rabino de Nueva York y el equipo Leeds United de la Premier League.

Se conoció que las jugadoras y sus parientes pasarán unos 10 días en cuarentena como parte de las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Luego de eso comenzarán sus nuevas vidas en Londres.

First mission accomplished Afghan youth team arriving in couple of hrs🇬🇧 Thanks all the amazing people &governments made this possible. My girls will breath in freedom soon. @andrearadri @PlayChange @Tzedek_Assoc @iamkashsiddiqi @KimKardashian #SardarNavid Pakistan⚽️FA &others pic.twitter.com/7BDJVdSoHJ — Khalida Popal (@khalida_popal) November 17, 2021

Tras el gesto, la capitana del equipo y presidenta de la Federación de Fútbol Femenil de Afganistán, Khalida Popal agradeció la iniciativa a través de sus redes sociales.

“Gracias Kim Kardashian y SKIMS desde el fondo de mi corazón por donar generosamente todos los fondos para este vuelo. Mi madre es una gran admiradora tuya, ¡y ahora yo también! Kim Kardashian West es un ejemplo para que otros den un paso al frente y ayuden a otros en sus momentos de necesidad”, escribió Popal. Great mission accomplished team landed safely in UK 🇬🇧 🛬 Now, time to get as much support as possible to help them in their resettlement process. 130 people made it safe. Thanks to everyone 🙏💪✈️🛬 pic.twitter.com/y5zYWAbVdD— Khalida Popal (@khalida_popal) November 18, 2021

Desde la llegada de los talibanes a la nación afgana, en agosto de este año, las jugadoras se encontraban escondidas para evitar ser víctimas de los atropellos y las persecuciones del grupo armado.

Le puede interesar:

Los “soldados fantasma” de Afganistán que hicieron que el país cayera en manos del Talibán

ONU advierte que Afganistán está al borde de la catástrofe humanitaria