De “Señorita” a su aparición en la MET Gala: los momentos más icónicos de Shawn Mendes y Camila Cabello

Las redes sociales se conmocionaron luego del inesperado anuncio en el que Camila Cabello y Shawn Mendes dieron a conocer el fin de su relación tras dos años de estar juntos. Y aunque esta noticia no hizo más que romper el corazón de sus fanáticos, hay quienes no pierden la esperanza de una reconciliación y se aferran a los mejores momentos de la pareja captados en cámara.

Desde que la pareja confirmó su romance en 2019, el público se mantuvo a la expectativa sobre cada paso que daban, ¡y vaya que los famosos protagonizaron momentos icónicos! Es por esta razón que aquí te compartimos un recuento de aquellos logros de Mendes y Cabello que estarán por siempre en la memoria del público.

Su candente presentación del tema “Señorita” en los AMAs 2019

Una parte fundamental en su relación siempre fue la música, ya que como lo revelaron durante distintas entrevistas, así fue como surgió el amor entre ellos. Es por esto que cuando lanzaron su hit “Señorita”, el mundo entero enloqueció por la gran química que irradiaban en cada una de sus presentaciones.

Tal fue el caso de su actuación en la gala de los AMAs 2019, donde la pareja dejó a todo el mundo con la boca abierta luego de compartir atrevidas miradas y movimientos mientras interpretaban el famoso tema. ¡Échale un vistazo a su presentación aquí!

Poderosa llegada a la MET Gala 2021

Camila Cabello y Shawn Mendes en la Met Gala 2021 / Mike Coppola / Getty Images

Uno de los momentos más recientes que marcaron tendencia entre el resto del mundo fue su aparición en la MET Gala 2021, evento para el que hicieron su arribo enfundados en looks que los expertos calificaron como “la combinación perfecta”.

Camila Cabello optó por un atuendo de dos piezas en color morado de la marca Michael Kors, mientras que su ahora ex novio, acudió con un atuendo con un feel rockero al no portar camisa bajo su saco de piel, también de la firma Michael Kors.

Camila Cabello y Shawn Mendes en la Met Gala 2021 / Mike Coppola / Getty Images

Los románticos mensajes en redes

Para Shawn Mendes y Camila Cabello era muy normal hacer una que otra publicación donde daban una “probadita” de lo que eran sus días juntos, desde sus celebraciones familiares, hasta escapadas románticas. Sin lugar a dudas, a lo largo de su relación publicaron decenas de fotografías que no hacían más que emocionar a sus fanáticos.

Para el canadiense, los mensajes breves pero contundentes no podían faltar sobre su amor con Camila Cabello. Tal fue el caso de cuando celebraron su segundo aniversario como pareja. “Felices dos años mi bebé”, escribió el intérprete de There’s nothing holding me back a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

Viajes en familia

La última de sus travesías juntos ocurrió el pasado mes de octubre, cuando los enamorados viajaron en compañía de sus familiares a Oaxaca, México, para celebrar el cumpleaños del papá de la cantante. Durante su estancia en territorio mexicano, Camila y Shawn fueron captados por las cámaras de sus fanáticos mientras derramaban miel, es decir, compartían besos y abrazos sin importar el qué dirán. View this post on Instagram A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

Como resultado de este viaje, surgió su última publicación juntos. Se trató de un carrusel con fotos y videos en los que se les aprecia caracterizados como catrinas mientras bailan muy sonrientes, esto con motivo de la celebración de Día de Muertos. Pero…¿Qué habrá pasado entre los famosos para que a solo unas semanas de esto hayan decidido poner fin a su romance? Solo el tiempo lo dirá.

