Dramático: Exjugador de la NFL golpeó brutalmente a su pareja frente a su hijo de cinco meses (Video)

Los aficionados de la NFL se encuentran impactados luego de conocer que el exjugador de fútbol americano Zac Stacy le propinó una brutal golpiza a su esposa Kristi Evans frente a su hijo de apenas cinco meses de nacido.

La agresión, cometida en la vivienda de Evans ubicada en Florida, quedó captada en un video de una cámara oculta, donde se aprecia como Stacy le propina varios golpes en la cara y la pega contra los muros del inmueble. Además la arrojó contra un televisor, todo mientras ella le pedia que se detuviera.

Video emerges of former #NYJets running back #ZacStacy viciously attacking his ex-girlfriend in front of their 5 month old sonhttps://t.co/0uoWupKbiM

#chefnerd pic.twitter.com/OwF1Fbe7wp — WooPapa17 (@WooPaPa17) November 18, 2021

Según el portal TMZ, la mujer confesó el ataque y pidió que lo metieran tras las rejas. Al parecer el hecho se registró cuando Stacy fue a la casa de Evans para visitar a su hijo.

Sin embargo, en el lugar tuvo un ataque de celos y luego de una discusión terminó agrediéndola. “¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado”, aseguró la víctima.

Después de golpear a su ex, Zac Stacy le dijo “te amo” a su hijo y se fue. #deportesfitness pic.twitter.com/CIYG06E8dP — Deportes Fitness (@deportesfitPAN) November 18, 2021

“Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme”, sentenció Evans.

La dama fue al hospital para que atendieran las contusiones que sufrió durante la golpiza, y luego pidió una orden de restricción contra el exjugador.

