NFL multó a Aaron Rodgers y a los Green Bay Packers por incumplir protocolos COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Apartado por los Green Bay Packers tras dar positivo al COVID-19, el estelar quarterback Aaron Rodgers estará de regreso para la semana 10: este domingo enfrentará a los Seattle Seahawks.

El entrenador de los Packers Matt LaFleur detalló que si todo iba según lo planeado, Rodgers estará en la alineación titular el domingo, aunque esta opción sigue en estudio por la falta de ritmo que pueda tener Aaron.

Tras detectarse el contagio de Rodgers por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, fue puesto en la reserva y fue baja de inmediato para el juego de la semana 9 que los Packers finalmente perdieron.

Alrededor del receptor hubo una gran polémica ya que la prensa y el entorno de la NFL creía que ya estaba vacunado contra el COVID-19, pero luego se desveló que no había sido así.

¡LA POLÉMICA DE AARON RODGERS Y LA VACUNA CONTRA LA COVID19!



Las 5 de Impacto de la #NFLxFOX de @DanyLimonT para la Semana 10:



➡ ¡La curiosa coincidencia de Allen vs. Allen!



➡ ¿Cuál será el futuro de Odell Beckham tras su salida de Browns? @FOXSportsMX pic.twitter.com/bEYTqHHY50 — FOX Impacto NFL (@FOXImpactoNFL) November 11, 2021

“He sido inmunizado. Hay muchas conversaciones alrededor de la liga y hay gente que da declaraciones y los que no, los dueños que dan declaraciones. Hay jugadores en el equipo que no han sido vacunados, no voy a juzgarles, otros que fueron vacunados y se contagiaron de COVID”, había dicho en agosto a la prensa en unas declaraciones que no dejaban nada claro.

NFL Network reveló que Rodgers rechazó aplicarse algún tipo de dosis contra el coronavirus y optó por un tratamiento independiente.

Los Packers habrían tenido conocimiento de esto y le permitieron el ingreso normal al campo de entrenamiento como cualquier otro vacunado. Inclusive Rodgers propuso que se le aplicara el misterioso tratamiento al resto del equipo, sin embargo la franquicia de Green Bay rechazó la opción.

¿Cómo no lo vimos venir?#AaronRodgers cuando se le preguntó sobre si iba a vaQnarse



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/UDSGPfF5Lr — GolDeCampo (@Goldecampo) November 5, 2021

La NFL exige que los no vacunados usen mascarillas en las instalaciones de sus equipos, no pueden estar reunidos con más de tres jugadores al mismo tiempo y tampoco pueden interactuar con personas ajenas a la comitiva del club cuando jueguen de visitante.

Rodgers y los Packers sancionados

En estricto cumplimiento de sus estatutos, la Liga multó a los Green Bay Packers, a Aaron Rodgers y al receptor abierto Allen Lazard luego de una revisión minuciosa que arrojo que los dos jugadores no cumplían los protocolos COVID-19 y el equipo, en conocimiento de esto, no les hizo ningún llamado desatención.

Packers fined $300,000 for COVID violations of the NFL and NFL Players Association protocols, while Aaron Rodgers and Allen Lazard each fined $14,650, per @RobDemovsky.— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 10, 2021

Green Bay deberá pagar una sanción de $300,000, mientras que Rodgers y Lazard pagarán una multa de $14,650 cada uno, esto según lo estipulado en el programa de disciplina negociado por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL.

También se determinó que los dos jugadores no solamente no cumplían con los protocolos de los no vacunados, sino que asistieron cada uno a fiestas de Halloween, lo que represente una violación a los protocolos que prohíben a los jugadores no vacunados reunirse fuera de las instalaciones del equipo en un grupo de más de tres jugadores.

Seguir leyendo:

Ex entrenador de Las Vegas Raiders demanda a la NFL por filtración de correos racistas: “Es una campaña maliciosa”

“Era la luz de la vida”: desgarrador mensaje de la familia de mujer asesinada por Henry Ruggs