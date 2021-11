La WTA no jugaría más en China por la desaparición de la tenista Shuai Peng

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La desaparición desde hace más de dos semanas de la tenista china Shuai Peng, ha hecho que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) se pronuncie sobre su intención de eliminar los torneos en China debido que aún no hay respuesta del paradero de la deportista.

Steve Simon, presidente de la WTA, señaló que tienen la intención de retirar todos los torneos en suelo chino tras una carta enviada al embajador del país asiático, aunque en las últimas horas el propio gobierno ha mostrado algunos videos de la tenista como fe de vida.

“Si nuestras peticiones no se cumplen, no tendremos otra opción que reconsiderar si volveremos a jugar en China de nuevo. Si Shuai Peng no está segura, no puede viajar o hablar con libertad, no tenemos ninguna seguridad de que nuestras jugadoras puedan estar seguras en ese país“, dijo Simon.

A statement on the recent video of Peng Shuai posted by China state-run media 👇 — wta (@WTA) November 20, 2021

El propio dirigente de la WTA también pidió al embajador chino en los Estados Unidos, que se le permita salir del país o acceder a una reunión con la tenista Shuai Peng, tras la denuncia realizada el pasado 2 de noviembre sobre abusos sexuales recibidos por parte del exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli.