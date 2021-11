Aleida Núñez anuncia su página de contenido exclusivo posando de espaldas y con mini shorts

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Además de ser una exitosa actriz, cantante y empresaria, Aleida Núñez también incursionará en las plataformas de contenido exclusivo, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con un par de sugerentes imágenes en las que dio una pequeña “probadita” de lo que sus verdaderos fanáticos podrán disfrutar.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la exuberante modelo anunció el lanzamiento de la página que lleva por nombre Aleida Vip, en donde promete compartir una serie de imágenes pensadas en consentir la pupila de sus más exigentes fanáticos.

“Te invito a mi página VIP no te quedes con las ganas, fotos especialmente para ti“, escribió al pie de la imagen en la que apareció dando un sensual paseo en bicicleta.

Posando de espaldas a la cámara mientras viste un diminuto short cachetero en color azul y un ligero top, fue como la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, arrancó suspiros de por lo menos 58 mil seguidores, quienes reaccionaron a la candente postal con un me gusta.

Sin embargo, no fue el único adelanto con el que reveló que se uniría a la lista de famosas que subirán la temperatura por medio de contenido no apto para cardiacos, pues días antes acaloró la misma red social con una fotografía en la que apareció en medio del bosque modelando un conjunto de lencería. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En aquella ocasión, dejó ver su espectacular abdomen marcado con las reveladoras prendas que agradecieron miles de fanáticos y en donde le hicieron llegar piropos de todo tipo.

Y aunque en dicha página Aleida Núñez está dispuesta a mostrar sus voluptuosos encantos con prendas que podrían dejar muy poco a la imaginación, sus admiradores ya han sido testigos de la belleza que posee, pues en más de una ocasión se ha mostrado con sugerentes poses con las que ha logrado paralizar las redes sociales. O por lo menos así sucedió días atrás, cuando compartió una sensual fotografía en la que apareció modelando un sexy camisón color blanco con el que sus curvas arrancaron suspiros y confirmaron por qué es una de las estrellas de televisión más bellas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

