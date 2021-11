“Pensé que sería el último día de mi vida”: así fue el día que Aylin Mujica fue secuestrada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aylin Mujica es una de las actrices y conductoras más queridas de la televisión; sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la famosa, pues recordemos que hace algunos años reveló haber vivido una de las experiencias más aterradoras de su vida: fue secuestrada. Pero, ¿qué la ayudó a superar este amargo capítulo en su vida? Aquí te lo contamos.

Un día como hoy, pero de 1974, nació la actriz de origen cubana que ha participado en melodramas como “Aurora” y “Corazón valiente”, y si bien su faceta profesional y personal se ha visto llena de éxitos, también ha experimentado situaciones que le han cambiado la perspectiva de su vida.

Uno de ellos ocurrió hace unos años, cuando se encontraba en la Ciudad de México y fue víctima de un secuestro exprés, así lo dio a conocer en 2020 durante una transmisión del programa “Suelta la Sopa”.

De acuerdo a la famosa, todo comenzó luego de que la persona que quedó de pasar por ella para llevarla al aeropuerto no se presentó. Entonces, decidió buscar un medio de transporte particular para desplazarse a su destino: “Camino en una zona de la Ciudad de México, cerca de Polanco, agarro un taxi que veo en la calle y me subo”, indicó Aylin Mujica.

“El señor se volteó y me puso una navaja, un arma blanca entre las piernas, me dijo ‘no te quiero hacer daño’, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero”, agregó la famosa para luego relatar que le dio todo el dinero que traía, pero esto no le bastó al asaltante, por lo que acudieron a cada cajero del banco que ella tenía tarjeta, para retirar dinero.

“Me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero. Estuvo dando vueltas y me llevó bastante lejos, pensé que me iba a hacer algo, pero no“, finalizó en ese entonces Mujica. Afortunadamente, dicho episodio solo se quedó en un trago amargo para la famosa.

