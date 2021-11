Sara Maldonado ya no puede hablar de su aborto y la infidelidad de Billy Rovzar por esta razón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de enfrentar una dura crisis a finales de 2020, la actriz mexicana, Sara Maldonado, quien en aquel momento aprovechó las redes sociales para compartir que además de haberse contagiado de Covid-19, sufrió la desgarradora experiencia de un aborto y, por si fuera poco, descubrió que su esposo le era infiel.

En un encuentro con medios en el evento “Quién 50”, la veracruzana abrió su corazón y reveló que se encuentra buscando la manera de aclarar todo lo que vivió el año pasado.

“El año pasado fue un año difícil para mí, pero un año después me siento muy tranquila, muy contenta, lo único que puedo decir es que todo, absolutamente todo pasa, todo es parte de un proceso y sí se quedó un poco al aire, realmente fue algo que salió espontáneamente y se guardó, no he dado absolutamente ninguna declaración, pero sí tengo ganas de hacerlo, lo que pasa es que es una historia larga, es una historia complicada y sí estoy buscando la plataforma, el medio para hacerlo, y compartir con los seguidores y con los medios realmente qué fue lo que pasó”. Sara Maldonado

Maldonado confesó que recurrió a ayuda profesional para poder enfrentar todos sus problemas personales.

“Hubo muchas terapias, pero ya les voy a contar absolutamente todo, este no es el espacio ni el momento, pero la verdad es que, a la distancia, me siento tranquila, me siento feliz. Lo que puedo compartir ahorita es que la vida a veces tiene procesos muy dolorosos, y lo único que yo he aprendido es a cómo llevarlos, aprender de las circunstancias y salir adelante, y ahorita estoy de regreso en México”. Sara Maldonado

La actriz de 41 años dijo también que desea compartir su experiencia; sin embargo, aún no encuentra la manera correcta de transmitirlo para que “no se vaya a malinterpretar, desde una posición donde ya no me siento una víctima de las circunstancias, sino una persona que pasó por un proceso”.

Pese a todo, aseguró que actualmente se encuentra feliz y esperando el estreno de un nuevo proyecto en el que participó.

“Mi serie se presenta el próximo año, no me han dado la fecha exacta, voy a hacer próximamente otra temporada posiblemente, entonces estoy de regreso en México contenta, realizada, feliz y todo es parte como del pasado, pero sí me gustaría compartirlo”. Sara Maldonado

Cabe recordar que, en noviembre del 2020, la veracruzana aprovechó su cuenta de Instagram para encarar a su pareja y exhibir todos los detalles de su infidelidad, así como para contar lo deprimida que se encontraba tras la pérdida de su bebé y el aislamiento por haberse contagiado de coronavirus.

