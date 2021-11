“Mi abuela tiene más seguidores”: Ali Abdelaziz se burla del rival de Canelo y motiva al mexicano para que pelee contra una estrella de la UFC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos quieren pelear contra Saúl Álvarez, ese es el escenario cada vez que “Canelo” finaliza una pelea y comienza a barajar opciones para el futuro. Todo parece indicar que se verá las caras contra Ilunga Makabu, pero esto ha traído críticas sobre el mexicano y desde las artes marciales mixtas le mandan duros mensajes para que acepte un nuevo reto totalmente diferente.

Así lo indicó Ali Abdelaziz, ex pelador de las artes marciales mixtas, pero que hoy cumple las labores de gerente. Entre los elementos a los cuales maneja su carrera está Kamaru Usman, peleador con el que buscaría que “Canelo” se suba al ring. Abdelaziz argumentó este combate al desprestigiar la popularidad de Makabu.

“Escúchame, te voy a decir algo. ‘Canelo’, estás peleando con un tipo con 7,000 seguidores en Instagram. Mi abuela tiene más seguidores… (Kamaru Usman) acaba de vender 1 millón de compras de pago por visión, y (Canelo Álvarez) vendió 800.000. ¿Qué quieres hacer, qué quieres hacer? ¿Vas a pelear con estos mismos tipos?… Dana White nos ayudará a que esta pelea suceda”, sentenció Abdelaziz en unas declaraciones para TMZ Sports, recopiladas por MMA.uno.

Usman goza de un gran prestigio dentro de las artes marciales mixtas. El peleador nigeriano cuenta con un registro de 20 victorias y solo una derrota. Además, “La Pesadilla Nigeriana” tiene 2.8 millones de seguidores en la red social Instagram, argumento que utilizó Abdelaziz para demeritar el prestigio de Ilunga Makabu.

Canelo busca un reto, pero ante boxeadores

El mismo medio difundió que Saúl Álvarez fue interrogado sobre la posibilidad de enfrentar a un peleador que venga de las artes marciales mixtas, pero el púgil tapatío fue contundente con su respuesta.

“Los reporteros me preguntaron al respecto y eso es lo que sé. No lo veo, no tiene sentido para mí porque quiero hacer historia en el box y no veo nada ahí, así que ya veremos”, sentenció Saúl Álvarez. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

