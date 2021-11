Niurka Marcos se vuelve viral por afirmar que “la infidelidad no existe”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vedette Niurka Marcos se volvió el blanco de halagos y comentarios positivos luego de que resurgiera en internet un video en el que aseguró no creer en la infidelidad, pues para ella es algo que no existe. Pero, ¿qué dijeron los conductores? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Tik Tok, la cubana compartió un breve clip de una entrevista dentro del programa “Miembros al Aire” de Unicable, donde se presentó a lado de su hija Romina Marcos para platicar de diversos temas, y en el que compartió su postura sobre la infidelidad.

Allí, Niurka Marcos reveló que esto es una traición, pues es producto de la falta de sinceridad en una pareja, y cuando ocurre un engaño es porque las personas ya no tienen los mismos intereses: “La infidelidad no existe señores. Si a ti ya no te gusta la persona que está contigo porque ya no te llena, ya no son los mismos intereses, pues cada quien está mirando para un lado distinto”, dijo.

“Lo único que tienen que hacer es avisarse. Si no se avisan es porque hay algo que indica que quieren preservar la relación. Entonces eso no es infidelidad, eso es necedad, eso es ser tóxico“, añadió la ex Aventurera para luego compartir una que otra experiencia en la que le han “puesto los cuernos”.

“He hecho eso de decirle al galán ‘ya no funciona, ya lo intentamos, ya lo hablamos pero te doy tu libertad y yo sigo con la mía’ aunque también me he aguantado cuando me han puesto el cuerno“, relató la famosa de 54 años.

Como era de esperarse, la cátedra de Niurka Marcos dio mucho de qué hablar y sus fanáticos no dudaron en aplaudir su reflexión: “Niurka me encanta como eres”, “Amén hermana”, “Ella es mi máximo”, “Totalmente de acuerdo” y “Más claro ni el agua”, son solo algunos de los comentarios que se leen en internet. @niurka.oficial No a los tóxicos ♬ sonido original – NIURKA MARCOS

