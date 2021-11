“Soy la abuela más bendecida”: Vanessa Guzmán presenta a su primera nieta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vanessa Guzmán se convirtió en abuela hace poco más de un mes y aunque hasta el momento no había revelado más detalles sobre esta feliz etapa de su vida, este viernes sorprendió a sus seguidores de redes sociales presentando a su hermosa nieta.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz y fisicoculturista de 45 años reveló que finalmente pudo conocer a la nueva integrante de su familia y compartió las primeras imágenes de la bebé, a quien dedicó un amoroso mensaje.

“¡¡¡Mis lágrimas de felicidad son tan inmensas por tantos cambios tan radicales de vida, así como esta indescriptible emoción, amor, sentimientos que nunca había vivido por un ser!!! Recibirte mi hermosa (V.E) ha sido el regalo más hermoso para cerrar este año… no puedo describir el amor y gratitud al cielo por tan bella bendición”, escribió al pie de un par de fotografías.

Además, reveló que este 25 de noviembre fue un día muy especial en su vida, en el que pudo dar gracias a Dios y a la vida todo lo que ha experimentado a lo largo de un año. Por supuesto también se refirió a su hijo José Eduardo y su esposa, quienes la convirtieron en la abuela más bendecida y dichosa con la llegada de quien calificó como su princesa.

“Soy la abuela más bendecida y dichosa por tu presencia mi princesa”. Vanessa Guzmán

Por otro lado, Eduardo Rodríguez también compartió las primeras fotografías de su hermosa nieta, quien nació el pasado mes de octubre.

Junto a la serie de imágenes en las que se puede ver posando a lado de su hijo y se aprecia el rostro de la hermosa bebé, el actor compartió un emotivo mensaje en el que describió lo que significa la llegada de su primera nieta, así como sus buenos deseos para esta nueva etapa en la que se encuentra su familia.

“Ser padre es la mejor experiencia y emociones que he vivido en mi vida, ahora que mi hijo la vive y me ha convertido en abuelo hay emociones y sentimientos que no es fácil expresar con palabras. ¡¡¡TE AMO HIJO!!! ¡Sé que serás un muy buen padre gracias al hombre que te has convertido!“, sentenció.

Asimismo, Eduardo Rodríguez compartió un video del momento en que sorprendió a su hijo con su llegada a Estados Unidos, hasta donde viajó para conocer a la nueva integrante de su familia.

“¡¡Llegando de sorpresa a ver a mi hijo y conocer a mi nieta!!“, escribió al pie de la grabación. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO RODRIGUEZ (@eduardorodrigueztv)

También te puede interesar:

–Vanessa Guzmán ya es abuela, pero no ha podido conocer a su primera nieta

–Vanessa Guzmán debutará como abuela a sus 45 años

–Vanessa Guzmán lanza indirecta a René Strickler por quejarse de ella