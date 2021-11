Video: momento en el que amenazan con un arma y roban al jugador del Toluca Rubens Sambueza en Colombia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El experimentado futbolista de 37 años de edad, Rubens Sambueza fue víctima de un robo a mano armada en el barrio de Barranquilla, Colombia. El extremo del Toluca finalizó su participación en la Liga MX y decidió visitar a su hermano, también futbolista en tierras cafeteras.

“Gracias a cámaras de seguridad del sector se han recopilado características de los responsables y se ha establecido parte de la ruta que estos tomaron en su huida”, señalaron las autoridades locales.

Este fue el momento exacto en que delincuentes atracaron al futbolista de Junior, Fabián 'El Chino' Sambueza, cuando iba ingresando al edificio donde vive en el norte de Barranquilla. Le quitaron dos Rolex y un anillo de oro. pic.twitter.com/92KGJbSpjc — CTV BARRANQUILLA (@ctvbarranquilla) November 24, 2021

El hecho ocurrió el miércoles 24 de noviembre en el barrio Alto Prado. Ambos futbolistas se encontraban en el vehículo y fueron despojados de un anillo de matrimonio hecho de oro y un reloj marca Rolex que tenía el futbolista del Toluca.

“No, no creo que se la jueguen a robar justo ahí si no era un Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo. Por ahí me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”, señaló Fabián Sambueza, hermano de Rubens.

La millonaria recompensa para dar con los responsables

Las autoridades de Colombia, a partir de las imágenes difundidas, motivaron a la población para colaborar en la búsqueda de los responsables del robo. Quien suministre información sobre los ladrones será recompensado con 10 millones de pesos colombianos ($2,520 dólares, aproximadamente). Rubens Sambueza y su hermano Fabián fueron asaltados por unos sujetos en motocicleta en Barranquilla, Colombia, Rubens recién llegaba a esa ciudad a visitar a su hermano, ambos se encuentran bien, los despojaron de sus relojes y un anillo. pic.twitter.com/TbVXGuLKjV— Garage Media Sports (@GarageMSports) November 27, 2021

