Una mujer es la razón por la que Haret Ortega tiene problemas con un jugador de las Águilas del América [video]

Haret Ortega tuvo un paso por las Águilas del América de Santiago Solari. El joven defensor de 21 años de edad se formó en las categorías inferiores del club, jugó una temporada y se marcó al Toluca. Durante su pasantía en el conjunto azulcrema, Haret reveló que tuvo algunos inconvenientes con el talentoso número 10 del club, Sebastián Córdova por andar de “chapulín”.

“No me cae mal (repite en tres ocasiones), aclaro, porque no me tocó tratarlo, pero por andar de ‘chapulín’ con una chava que yo llegué a hablar… yo me llevaba con la chava, cuando yo le hablaba él también le hablaba y la seguía y la dejaba de seguir”, sentenció el jugador del Toluca a través de un directo en Twitch.

Andar de “chapulín” se refiere a una persona que intenta acercarse a la novia o pareja de un amigo. En este sentido, esto es lo que habría hecho Sebastián Córdova con su ex compañero de equipo.

El defensor de los Diablos Rojos aclaró que a partir de esa acción dejó de hablarle a su compañero. Ortega recalcó que su distanciamiento se produjo desde hace mucho tiempo.

“Yo ya después de eso deje de hablarle, hace bastante y ya vi que se siguen, pero no voy a decir quién es porque es el ‘10’ del Ame, entonces pues no vamos a decir quién es”, reveló. View this post on Instagram A post shared by Sebastián Córdova (@cordovar97)

