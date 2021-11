Vinícius Jr hace feliz al Real Madrid con una obra de arte [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mejor gol de Vinícius en el Real Madrid, tapado durante 87 minutos hasta que inventó una obra de arte para tumbar el planteamiento del Sevilla de Julen Lopetegui que desfiguró al líder, le quitó chispa hasta que, con más corazón que fútbol, firmó una remontada gracias al ímpetu de un futbolista con una fortaleza mental extraordinaria.

El primer pulso de grandeza en el Santiago Bernabéu trasladó al Real Madrid a una montaña rusa de sensaciones. De la impotencia, maniatado por un Sevilla que exhibió criterio, al impulso por la resurrección provocada desde un error de Bono que le levantó de la lona y culminada por un gol para enmarcar de Vinícius más una parada que da puntos de Thibaut Courtois. Los dos grandes referentes actuales del líder de LaLiga.

El Sevilla logró desfigurar al Real Madrid mientras le duró el físico. Con Montiel poniendo freno al peligro que aseguraba la velocidad de Vinicius, encontró el escenario deseado desde el orden y las ideas claras en la propuesta de Lopetegui.

Rápido en transiciones, con buen pie en la posesión. La figura de Fernando se impuso en el centro del campo para rebajar la brillantez reciente de Casemiro, Kroos y Modric. Rafa Mir hacía sufrir a Militao. Un Real Madrid desajustado que no llegaba a la presión.

Si además le añadía errores de peso en acciones de pizarra, el daño estaba asegurado. Nadie entendió como el jugador de mayor altura, Rafa Mir, estaba libre de marca a un saque de esquina. Mendy se comió la pantalla de Diego Carlos y el 9 del Sevilla cabeceó a la red para dejar en nada la estirada de Courtois a los doce minutos.

Lento, estático, faltó de movimientos al espacio. Cuando al Real Madrid le tocó atacar desde la posesión mostró dudas. Le quedaba el recurso del disparo lejano. Con Alaba y Kroos probando suerte antes de que le tocase la lotería tras el intento de Militao. Llegó tras el disparo de Ocampos al travesaño.

Del 0-2 al empate en un abrir y cerrar de ojos. La mala decisión de Bono ante el chut lejano. La duda, el balón encima y el rechace al poste para que el más ‘listo’ de la clase, Benzema, marcase a placer el empate.

La importancia de un pulso por el liderato se sintió en un duelo de respeto, con más miedo que atrevimiento. Quiso despertar del letargo Ocampos, que pidió penalti de Alaba, y Marco Asensio, la única novedad del once de Carlo Ancelotti, con dos zurdazos desde la frontal que rondaron el gol. El primero en los últimos segundos del primer acto, el último en la única ocasión que pudo correr el Real Madrid, gracias al pase filtrado de Casemiro.

No encontró espacios para generar peligro en estático el Real Madrid. Con Vinícius vigilado de cerca pero atento para correr a la contra cuando el Sevilla adelantó líneas en una acción. La chutó arriba a los 70 minutos en un aviso que invitó a Lopetegui a conservar lo que tenía.

Sumado al desgaste físico sevillista, provocó un final de incertidumbre con dominio madridista. Con el impulso que le metieron Fede Valverde y Camavinga con su entrada, Alaba remataba fuera una acción a balón parado, Kroos una falta hasta la aparición estelar de ‘Vini’.

Como un león enjaulado que se liberó, con un control de pecho orientado para lanzar su carrera e inventar un derechazo a la escuadra en uno de esos disparos que hace unos meses iban al córner y ahora coloca en la escuadra. 87th-minute golazo for the comeback win vs. Sevilla.



Vinícius Jr. hit his 11th of the season to put Madrid top of La Liga.



La evolución de un futbolista sin techo que lideró al Real Madrid y que, junto a una segunda parada salvadora de Courtois, abajo al testarazo de Delaney, regalaron un triunfo de oro en un duelo de grandeza.

Ficha técnica:

2 – Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.93), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric (Camavinga, m.74), Kroos; Marco Asensio (Fede Valverde, m.74), Vinicius (Nacho, m.91) y Benzema.



1 – Sevilla: Bono; Montiel (Idrisi, m.90), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Óliver Torres, m.82), Fernando, Rakitic (Delaney, m.71); Ocampos (Munir, m.90), Papu Gómez (Óscar, m.82) y Rafa Mir.



Goles: 0-1, m.12: Rafa Mir. 1-1, m.32: Benzema. 2-1, m.87: Vinicius.



Árbitro: Sánchez Martínez (Colegio Murciano). Amonestó a Kroos (60), Carvajal (69) y Casemiro (91) por el Real Madrid; y a Acuña (34), Montiel (56) y Ocampos (84) por el Sevilla.



Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 45.000 espectadores.