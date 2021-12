5 mejores marcas de cafés instantáneos en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El café instantáneo es una opción práctica, fácil y rápida preparar. Al igual que el café que se prepara de manera tradicional, el café instantáneo o soluble también está lleno de antioxidantes y puede tener varios beneficios para la salud. Existen cafés solubles de calidad y que preservan muy bien su aroma y sabor.

Compartimos las marcas que según el equipo de pruebas de The Pruce Eats y el de The Eat This Not That se clasificaron como mejores opciones cafés instantáneos que puedes obtener en Estados Unidos.

1. Mount Hagen

El mejor café soluble para The Pruce Eats es el café Mount Hagen. Es un café orgánico que obtiene sus granos de café en las montañas de Papúa Nueva Guinea. Tiene un buen sabor con cuerpo. Las revisiones de este café especializado en mezcla instantánea son positivas. Tiene un precio razonable y Certificado de Comercio Justo.

2. Waka Coffee

The Pruce Eats señala que el café instantáneo Waka es el mejor de tueste medio, un tueste colombiano suave y equilibrado. Está elaborado 100 por ciento con granos de Arábica con sabores cítricos.

The Eat This Not That describe que el sabor es fuerte como para agregar un poco de crema y azúcar si lo deseas, pero tampoco es tan atrevido como para beberlo negro. “Pruébalo y no volveras a tener problemas con el café preparado en casa”.

3. Joe Coffee Company: The Daily House Blend

El equipo de pruebas de The Pruce Eats señala que este café instantáneo de Joe “es un café digno de un barista que puede llevar a cualquier lugar”. Si bien es uno de los cafés instantáneos más caros del mercado, se trata de un café de calidad y de gran sabor; con un tueste medio con la dulzura del chocolate con leche y el caramelo.

De acuerdo a The Eat This Not That, este café Joe es perfecto para quienes prefieren el café negro puesto que el sabor es increíblemente fuerte.

4. Canyon Coffee

Para The Pruce Eats el café instantáneo de lujo Canyon tiene un sabor inmejorable que lo convierte en un producto por el que vale la pena el derroche.

Los granos de calidad son recolectados en la región de Yirgacheffe en el sur de Etiopía, donde se cultivan algunos de los cafés más distintivos del mundo. Tiene dulces notas de miel, jazmín y melocotón.

5. Four Sigmatic

Four Sigmatic es un café arábica 100% orgánico que contiene hongos funcionales, como el hongo Chaga. Es un café instantáneo de delicioso sabor (no sabe a hongos). La marca tiene cuatro variedades según los objetivos que se busquen Melena de León, Cordyceps, Adaptógeno y Mushroom Mocha.

Los hongos que utiliza son de calidad. El hongo Melena de León orgánico está certificado por USDA para respaldar su productividad. Cada lote de pesticidas y micotoxinas de acuerdo a pruebas de terceros.

