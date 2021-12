Amigo le regala un boleto de lotería para desearle pronta recuperación tras cirugía: ganó $1 millón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexander McLeish, de Attleborough, Massachusetts, ya sabía lo que era ganar un premio de lotería, gracias al regalo de un boleto premiado. Tras una cirugía a corazón abierto, uno de sus amigos le regaló tres tiquetes y una tarjeta deseándole pronta recuperación, y la sorpresa que recibió fue muy grande.

En noviembre, fue sometido a una operación. Su amigo Larry le envió por tanto una tarjeta que decía “recupérate pronto”, y los tres boletos. Y al rascar uno de ellos, encontró ni más ni menos que el premio de $1 millón.

“Lo comprobamos dos, tres, cuatro veces, porque quieres asegurarte de que es real antes de decírselo a alguien. Al principio no me lo creí, pero luego me tranquilicé y fue como si no pudiera creer lo que había sucedido”, dijo a The Boston Herald.

Su amigo Larry le ha regalado antes un boleto que resulta premiado, pues en su cumpleaños 60 ya le había dado 1,000 en premio.

Por las reglas del estado, McLeish recibió un pago único de 600,000 dólares el 26 de noviembre. La tienda donde se compró el boleto ganador tendrá un bono de 10,000 dólares.

